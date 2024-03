Wyniki najnowszego sondażu przeprowadzonego przez United Surveys dla Wirtualnej Polski wskazują, że walka w tegorocznych wyborach samorządowych może być zacięta. Pierwsze miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 29,8 proc. poparcia. To oznacza jednak spadek względem samorządowej elekcji z 2018 roku, gdzie partia Jarosława Kaczyńskiego uzyskała 34,13 proc. i wprowadziła 254 radnych wojewódzkich.

Różnica między Zjednoczoną Prawicą, a Koalicją Obywatelską znajduje się jednak w granicach błędu statystycznego. Współrządzące ugrupowanie w najnowszym badaniu poparcia może liczyć na głos 28,1 proc. ankietowanych. W wyborach samorządowych w 2018 roku "Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska" uzyskał 26,97 proc. poparcia, wprowadzając wówczas 194 radnych do sejmików wojewódzkich.

Najnowszy sondaż. PiS wyprzeda KO

Trzecie miejsce w najnowszym sondażu przed wyborami samorządowymi zajmuje Konfederacja z wynikiem 8,5 proc. Poza podium znalazłaby się koalicja Trzeciej Drogi, składająca się z Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Polski 2050 z wynikiem 7,9 proc. poparcia. W większości sondaży dotychczas, to właśnie ugrupowanie Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni znajdowało się za Koalicją Obywatelską oraz Prawem i Sprawiedliwością.

Kolejna w zestawieniu jest koalicja lewicowych ugrupowań składająca się z Nowej Lewicy, Lewicy Razem, Unii Pracy i Polskiej Partii Socjalistycznej, uzyskując poparcie 7,8 proc. ankietowanych. W wyborach samorządowych 2018 komitet "SLD- Lewica Razem" zdobył 6,62 proc. głosów i wprowadził 11 radnych wojewódzkich.

Sondaż wskazuje, że Bezpartyjni Samorządowcy w tegorocznych wyborach mogą zdobyć 3,7 proc. głosów. Pięć lat temu wynik ugrupowania plasował się na poziomie 5,28 proc., co pozwoliło na zdobycie 15 mandatów radnych wojewódzkich.

Niezdecydowanych co do swoich preferencji partyjnych w najbliższej elekcji samorządowej jest 11 proc. respondentów. Frekwencja wyniosłaby z kolei 53,4 proc. uczestników sondażu, natomiast do urn nie zamierzałoby pójść 45,4 proc. ankietowanych. 1,2 proc. respondentów nie podjęło jeszcze decyzji co do skorzystania z czynnego prawa wyborczego.