"Posła Ozdoby wieczorne wyzywanie z mównicy może go słono kosztować." - napisał w sieci marszałek Sejmu Szymon Hołownia. To efekt słów, jakie polityk PiS kierował w stronę parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej w środę na sali plenarnej.

Jacek Ozdoba miał wulgarnie zwracać się do innych parlamentarzystów, co oburzyło marszałka Szymona Hołownię. Przewodniczący Polski 2050 zabrał głos w sieci, sugerując możliwe konsekwencje wobec polityka Suwerennej Polski.

"Posła Ozdoby wieczorne wyzywanie posłów z mównicy może go słono kosztować. Po stwierdzeniu naruszenia powagi Sejmu, Prezydium może nałożyć na niego karę pozbawienia diety nawet na 3 miesiące. Słowa mają swoją cenę. Kultura i szacunek ceny nie mają" - napisał marszałek Hołownia w czwartek na platformie X.

Do wspomnianej sytuacji doszło w środę podczas posiedzenia Sejmu, gdy Jacek Ozdoba odnosił się do słów wiceminister sprawiedliwości Marii Ejchart, która zapowiedziała w jednym z wywiadów zmniejszenie liczby więźniów w Polsce o 20 tysięcy.

Jacek Ozdoba może zostać ukarany. Zapowiedź Szymona Hołowni

- Ja rozumiem, że nie szanujecie własnego elektoratu, bo 100 konkretów gdzieś tam poszło. Ale mam takie pytanie, bo jest jedna grupa, która się cieszy. To 20 tys. więźniów, których zamierzacie wypuścić z więzienia. Naprawdę pan chce wypuścić z więzienia w ramach co? Rekompensat? Czy docenienia, za to, że na was zagłosowali? - grzmiał z mównicy parlamentarzysta PiS.

Minister sportu Sławomir Nitras z ław poselskich odpowiedział Ozdobie, mówiąc "zwalniamy miejsca dla was". - Cicho bądź tam Nitras, przedawkowałeś politykę już dawno - powiedział polityk Suwerennej Polski.

- Cieszę się, że "Naleśnik" cicho siedzi, a ty tam "King Kong", też cicho siedź - mówił również Jacek Ozdoba, kierując swoje słowa do posłów Koalicji Obywatelskiej Witolda Zembaczyńskiego i Jakuba Rutnickiego.

Jacek Ozdoba na koniec swojej wypowiedzi stwierdził, że obecny rząd zostanie doceniony jedynie przez osoby, które wyjdą z więzienia. - Kompromitujecie się z każdą minutą tej kadencji - krzyknął na koniec, uderzając dłonią o stół.