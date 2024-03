Czesi zmagają się z rosnącą liczbą zakażeń krztuścem. Najwięcej przypadków tej choroby nasi sąsiedzi odnotowują u osób w wieku od 15 do 19 lat - stanowią one około jedną trzecią chorych. W poniedziałek Państwowy Instytut Zdrowia poinformował o pierwszym zgonie zakażonego.

Czeska telewizja ČT24, powołując się na Państwowy Instytut Zdrowia, przekazała w poniedziałek, że zmarła jedna z osób chorujących na krztusiec. To pierwszy taki przypadek w tym roku.

Nie przekazano dokładnie, ile lat miał zmarły. Podano, że był w wieku między 55 a 64 lata.

Nadawca przypomina, że jeden zgon na krztusiec odnotowano również w ubiegłym roku, a wcześniej - w roku 2014. W obu przypadkach dotyczyło to osób starszych.

Krztusiec w Czechach. Rośnie liczba chorych

Od początku roku w Czechach odnotowano 3101 przypadków zachorowań na krztusiec. To znaczny wzrost w porównaniu z poprzednimi latami i najwyższe liczby chorych od 60 lat.

Najwięcej przypadków krztuśca występuje wśród osób w wieku od 15 do 19 lat, stanowią one ok. jedną trzecią chorych. Według ekspertów może to być związane ze zmianą szczepionki od 2007 roku. Po szczepieniu powoduje ona mniej działań niepożądanych, ale wytwarza mniej trwałą odporność.

Krztusiec - jak można się zarazić?

Główny Inspektorat Sanitarny wyjaśnia, że krztusiec "jest ostrą chorobą dróg oddechowych, głównie wieku dziecięcego, wywoływaną przez bakterie Bordetella pertussis".

Zakazić można się drogą powietrzno-kropelkową, a jednym źródłem zakażenia jest chory człowiek.

W Polsce szczepienia przeciwko krztuścowi dzieci są obowiązkowe.

Krztusiec - objawy i powikłania

Pierwszy okres choroby trwa do dwóch tygodni. Charakterystyczne objawy wówczas to nieżyt nosa, spojówek, gardła i oskrzeli.

W kolejnej fazie pojawia się charakterystyczny napadowy kaszel, duszności, wykrztuszanie śluzu i wymioty.

"U dzieci poniżej szóstego miesiąca życia zamiast napadowego kaszlu może wystąpić bezdech, utrata przytomności z powodu braku tlenu, a bez podjęcia skutecznego leczenia może nastąpić zgon" - podaje GIS.

Krztusiec może spowodować powikłania u chorych dzieci, m.in. ropne zapalenie płuc, zapalenie ucha środkowego, trwałe uszkodzenie mózgu, utrata wagi ciała.