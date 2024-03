- Powinniśmy zacząć od wymiecenia wpływów rosyjskich w polityce i gospodarce. Cały czas one się tlą i nie jest to zasadnicze, ale od tego trzeba zacząć. (...) Powinniśmy zintensyfikować wysiłki do przebudowy naszego sektora transportowego i elektroenergetycznego - stwierdził w Polsat News szef Instytutu Jagiellońskiego Marcin Roszkowski.

Prezes Instytutu Jagiellońskiego Marcin Roszkowski stwierdził w programie Punkt Widzenia w Polsat News, że Polska powinna "wymiatać" wpływy rosyjskie w polityce i gospodarce. Zdaniem publicysty, trzeba od tego zacząć aby realizować istotne projekty strategiczne i zyskać więcej niezależności.

- Drugą rzeczą są projekty infrastrukturalne. CPK to jest też projekt militarny. To lotnisko ma posiadać funkcjonalność wojskową, poza wszystkimi udogodnieniami, które długoterminowo będziemy konsumować jako Polacy. Musimy się uniezależnić od rosyjskich surowców energetycznych, które napędzały naszą energetykę. Powinniśmy zintensyfikować wysiłki do przebudowy naszego sektora transportowego i elektroenergetycznego - wskazał Roszkowski.

Co z projektami strategicznymi? Publicyści komentują

Ekonomista Paweł Wojciechowski stwierdził z kolei, że w kwestii realizacji projektów strategicznych potrzebujemy więcej "realizmu". Zdaniem byłego ministra finansów założenie o zapotrzebowaniu w Polsce na wszystkie inwestycje pozwala wysnuć tezę, że nas na to nie stać oraz nie mamy takich zasobów ludzkich, aby przygotować je w krótkim czasie.

- To są rozproszone punkty. Mamy i bezpieczeństwo tych punktów i rozwój ponieważ jest to tania i dostępna energia. To jest model, który bym preferował. Co do atomu to w dalszej perspektywie jest on istotny jako stabilizator miksu energetycznego - dodał Wojciechowski.

Innego zdania był Marcin Roszkowski, który uznał, że w sprawie atomu potrzebujemy "dywersyfikacji technologicznej". - Bardzo dużo inwestycji w atomie było opóźnionych. Dzisiaj jest wyrok sądu administracyjnego na temat Turowa, gdzie decyzja środowiskowa jest podważana. Dlaczego węgiel brunatny jest tutaj istotny? To ponad 20 proc. naszego miksu energetycznego. W połowie lat 30-tych te elektrownie nie będą dostępne w polskim miksie energetycznym i polskich gniazdkach. Ta energia musi być czymś zastąpiona - wskazał.

Dodał, że "na atom jest już bardzo późno". - Ryzyko opóźnień jest dramatyczne nie tylko dla inwestorów, ale dla nas wszystkich bo w połowie lat 30-tych będziemy mieć deficyt energii i to nie jest bajka o żelaznym wilku. To widać z każdej analizy, którą można poczytać - przekazał Roszkowski.

Przyszłość CPK. "Szkielet do innych przedsięwzięć"

W programie Punkt Widzenia goście odnieśli się również do możliwości realizacji przez rząd Donalda Tuska projektu CPK. Zdaniem szefa Instytutu Jagiellońskiego Marcina Roszkowskiego, główny port lotniczy jest bonusem do logistyki i strumienia transportowego cargo, który jest możliwością wejścia w inne sektory. - Bez infrastruktury różne sektory i biznesy nie zaistnieją. Tak, jest trudno, tak Polacy się pokłócą, ale to nie znaczy, że nie trzeba tego robić. Jest pozytywny przykład gazoportu, który przez długi czas funkcjonuje - wskazał publicysta.

Zdaniem Roszkowskiego, gazoport był niezwykle istotny, gdy Rosja napadła na Ukrainę, dzięki czemu Polska była w stanie zdywersyfikować źródła dostaw gazu.

Prof. Paweł Wojciechowski uznał, że Polska musi mieć swoje plany inwestycji centralnych, a Centralny Port Komunikacyjny to jest około 50 proc. wszystkich wydatków na inwestycje. - Pytanie, jak wygląda sytuacja budowy CPK versus obsłużenie inwestycji w okresie przejściowym, gdy się lotnisko Chopina zatka - przekazał ekonomista.

- Jak się zbuduje infrastrukturę liniową, która dowozi pasażerów, to jest sensowniejsze, aby rozbudować porty, które są możliwe do rozbudowania. Przykładowo Modlin o dwa miliony czy trzy miliony i dołączyć linie kolejową do Radomia i ewentualnie rozbudować o milion pasażerów lotnisko Chopina, zanim powstanie CPK. Trzeba odpowiednio dopasować harmonogramy - wskazał były minister finansów.

