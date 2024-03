Donald Trump obiecał, że jeśli wygra wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych to jedną z jego pierwszych decyzji będzie uwolnienie skazanych za atak na Kapitol. Do incydentu doszło w 2021 roku. Wówczas uczestnicy zamieszek - podjudzani przez byłego prezydenta - szturmowali siedzibę amerykańskiej demokracji. Zginęło wtedy pięciu demonstrantów, a setki osób zostało rannych.

Donald Trump złożył obietnicę w poniedziałek. Powiedział, że jeśli ponownie zostanie wybrany na prezydenta USA, jednym z jego pierwszych działań będzie uwolnienie - jak to określił - "zakładników" uwięzionych za udział w ataku na Kapitol.

Co więcej, niemal pewny kandydat republikanów na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych zadeklarował, że jako głowa państwa doprowadzi do zamknięcia granicy z Meksykiem.

Atak na Kapitol. Trump złożył obietnicę

Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło 6 stycznia 2021 roku. Uczestnicy szturmu chcieli przeszkodzić w przekazaniu władzy Joe Bidenowi. Trump twierdził, że wybory, w których przegrał zostały sfałszowane i podjudzał swoich wyborców do działań antydemokratycznych.

W wydarzeniu brały udział tysiące osób. Jednak nie był to pokojowy protest, a pełen agresji i aktów wandalizmu szturm na Kapitol. Z powodu ataku konieczne było przerwanie obrad izb Kongresu, która miała potwierdzić wygraną Bidena oraz ewakuacja kongresmenów.

Departament Sprawiedliwości przekazał, że do tej pory oskarżono 1358 osób, a około 500 skazano na kary więzienia. W zdarzeniu setki osób zostały rannych, w tym co najmniej 138 policjantów. Co więcej, w zamieszkach zginęło pięć osób.

Atak na Kapitol spotkał się ze zdecydowanymi reakcjami sprzeciwu zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na świecie. Wobec Trumpa wszczęto procedurę impeachmentu. Postawiono mu także zarzuty wynikające z jego prób obalenia wyników wyborów, a Federalne Biuro Śledcze uznało działania jego zwolenników za akt krajowego terroryzmu.