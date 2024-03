Jarosław Kaczyński straci immunitet? Zabrał głos

- Jeśli stracę immunitet, to znaczy, że każdy na grobie może zawiesić napis, który należy do tego, kto go zawiesza. Jeżeli stracimy te immunitety, to będzie tylko dowód na to, jak głęboka degeneracja postępuje, jeżeli chodzi o funkcjonowanie systemu prawa w Polsce. To wszystko niesłychanie smutne - podkreślił we wtorek Jarosław Kaczyński, odnosząc się do kwestii ewentualnej straty immunitetu.