Greta Thunberg i kilkudziesięciu innych działaczy na rzecz ochrony środowiska zablokowali główne wejście do szwedzkiego parlamentu. Do demonstracji doszło rano. Dlaczego? By utrudnić politykom wejście do pracy. - Szwecja próbuje zazieleniać, oszukiwać i kłamać, aby sprawiać wrażenie, że robi wystarczająco dużo, podczas gdy w rzeczywistości dzieje się dokładnie odwrotnie - mówiła.

W poniedziałek rano znana aktywistka Greta Thunberg wraz z kilkudziesięcioma innymi osobami zablokowała główne wejście do szwedzkiego parlamentu. Działacze na rzecz klimatu zdecydowali się na protest okupacyjny, by zwrócić uwagę urzędników na zmiany klimatyczne. Aktywiści utrudnili im dotarcie do pracy, aby zaprotestować także wobec "politycznej bierności" - jednakże inne wejścia do budynku nie były blokowane.

- Czujemy, że nie mamy innego wyjścia, jak tylko wypróbować nowe, różne metody, aby nasz głos został usłyszany - podała 21-latka.

- Szwecja, niestety, nie jest wyjątkiem, jeśli chodzi o całkowite ignorowanie kryzysu klimatycznego i w ogóle nietraktowanie go jako sytuacji nadzwyczajnej. Aktywnie próbuje zazieleniać, oszukiwać i kłamać, aby sprawiać wrażenie, że robi wystarczająco dużo i że zmierza we właściwym kierunku, podczas gdy w rzeczywistości dzieje się dokładnie odwrotnie - nawoływała aktywistka, cytowana przez "The Guardian".

Protest przed szwedzkim parlamentem. "Poświęcanie życia w imię chciwości"

Thunberg stwierdziła, że celem poniedziałkowego protestu było ukazanie, jak "osoby sprawujące władzę ignorują najbardziej dotkniętych kryzysem klimatycznym młodych ludzi". Oskarżyła polityków o to, że "krótkoterminowe zyski gospodarcze" interesowały ich bardziej niż prawdziwe problemy związane z klimatem. Jej zdaniem doprowadziło to do "poświęcania życia ludzkiego i planety w imię chciwości".

Demonstracja miała miejsce w ważnym dla Szwecji dniu. Wiele istotnych postaci areny politycznej tego kraju pojawiło się w poniedziałek w Brukseli, by świętować przystąpienie Szwecji do NATO.

Działalność Grety Thunberg. Usłyszała kilka zarzutów

Greta stała się twarzą młodych działaczy klimatycznych, gdy rozpoczęła swoje cotygodniowe protesty przed szwedzkim parlamentem, które przekształciły się w globalny ruch młodzieżowy. Jej wiece szybko zaczęły wzbudzać duże emocje, szczególnie, że w pewnym momencie dochodziło podczas nich do konfrontacji z policją.



Thunberg wielokrotnie usłyszała zarzuty pod swoim adresem. W ubiegłym roku zapadł wyrok skazujący ją na zapłatę grzywny w wysokości 2500 szwedzkich koron (niecałe tysiąc złotych).