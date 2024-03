Już od wczesnych godzin porannych będziemy obserwować sporą różnicę temperatur między południowym zachodem a północnym wschodem kraju. Na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i Górnym Śląsku termometry pokażą nawet 7-8 kresek na plusie krótko po świcie. W tym samym czasie na Warmii, Mazurach i Podlasiu, Lubelszczyźnie i Pomorzu Gdańskim od -1 do +2 stopni.



W pozostałych regionach również nie będzie zbyt ciepło. Spodziewamy się wskazań zbliżonych do 3-4 kresek na plusie. W Beskidzie Żywieckim i Tatrach również wartości zbliżone do zera stopni Celsjusza. Niemal w całym kraju biomet korzystny. Tylko na Dolnym Śląsku oraz na Podhalu pogoda będzie źle wpływać na nasze samopoczucie.



Warto zwrócić też uwagę na bardzo dobrze zarysowany podział Polski na część słoneczną i pochmurną:

fot za: mapy.meteo.pl (UM, 1,5 km), opracowanie własne



Licząc od linii rzeki Wisły, praktycznie cała lewobrzeżna część kraju będzie mierzyć się z zachmurzeniem. Na prawo: słonecznie. Obłoki szybko znikną też znad Podlasia. W tej chwili pod dużym znakiem zapytania należy określić sytuację na stylu Podkarpacia i Lubelszczyzny. Należy jednak liczyć się z tym, że zachmurzenie dotrze tam w godzinach popołudniowych.

Ciepło na południu i w Wielkopolsce. W pozostałych regionach nieco chłodniej

Wszystkie znaki w pogodzie wskazują na to, że ciepło wleje się do Polski w dużej mierze przez okolice Bramy Morawskiej. Wskazań zbliżonych do 13-14 kresek spodziewamy się:



na Górnym Śląsku,

na Opolszczyźnie,

na ziemi łódzkiej,

w Wielkopolsce.

Nieco chłodniej w pozostałych częściach kraju. Można jednak przyjąć, że uśrednione wskazania na termometrach w pozostałych województwach będą zbliżone do 7-9 kresek na plusie. Zimno w Karpatach – tam słupki rtęci nie pokażą więcej niż 2-3 stopnie na plusie.



Strefa zachmurzenia nie powinna zmienić się zbytnio względem godzin porannych. Istnieje szansa na to, że z godziny na godzinę będzie się rozpogadzać na Pomorzu, a w tym samym czasie chmury przesłonią blask słońca na Podkarpaciu.



Wieczorem i w nocy zimno na krańcach północno-wschodnich, ale raczej bez przymrozków



Dla mieszkańców regionów południowych nie będzie to idealny wieczór. Po zachodzie słońca front z opadami deszczu przetoczy się przez Górny Śląsk, Opolszczyznę, Małopolskę i Kielecczyznę. Zachmurzenie wciąż będzie utrzymywać się w Polsce centralnej i zachodniej. Ładnie na północnym wschodzie. Wieczór będzie pochmurny także na Podkarpaciu.



Na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i Górnym Śląsku ciepło: do 11 kresek na plusie. W centrum i w Małopolsce okolice 5-7 stopni. Na Warmii, Mazurach i Podlasiu okolice 1-3°C.

WIDEO: Prognoza pogody - wtorek, 5 marca - rano Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsatnews.pl