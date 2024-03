Zatrzymany mężczyzna, który jest podejrzany o potrącenie dwulatka w Obiecanowie pod Makowem Mazowieckim usłyszał zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym oraz ucieczki z miejsca zdarzenia. Kierowcy grozi do 12 lat więzienia.

"Podejrzanemu Mieczysławowi Ł. ogłosiliśmy zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym dwuletniego chłopca, połączonego z ucieczką z miejsca zdarzenia. Zarzuty zostały ogłoszone w Prokuraturze Rejonowej w Przasnyszu. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień na okoliczności przebiegu wypadku" - poinformowała w komunikacie prasowym przesłanym redakcji polsatnews.pl rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz.

Wobec Mieczysława Ł. miały zostać zastosowane środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 10 tys. zł, zakazu opuszczania kraju oraz dozoru policji. Za zarzucany czyn mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia.

Śmiertelne potrącenie 2-latka. Kierowca usłyszał zarzuty

Podejrzany 64-letni mężczyzna został zatrzymany we wtorek po ponad tygodniowych poszukiwaniach. Jest to mieszkaniec miejscowości Węgrzynowo w gminie Płoniawy Bramura. Zatrzymanie było możliwe dzięki zapiskom monitoringów z instytucji publicznych oraz od osób prywatnych.

Po przeprowadzonej analizie nagrań możliwa była identyfikacja mężczyzny oraz wytypowanie samochodu, którym się przemieszczał. Była to skoda fabia, którą poruszał się przez miejscowość Obiecanowo, gdzie lewą stroną pojazdu uderzył w tył ciała dziecka, powodując śmiertelny wypadek.

"Podczas badania sekcyjnego biegły stwierdził szereg urazów, były to m. in. złamanie kręgosłupa szyjnego, złamanie kości czaszki, stłuczenie skroni, otarcia naskórka głowy i prawego stawu skokowego oraz pourazowy obrzęk mózgu. Obrażenia te obrażeniami przyżyciowymi i mogły powstać w następstwie uderzenia chłopca od tyłu przez elementy nadwozia samochodu i upadek na podłoże" - poinformowała Elżbieta Edyta Łukasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Biegli wykluczyli możliwość przeżycia wypadku przez dwuletniego Oliwiera, wskazując że bezpośrednią przyczyną zgonu był ciężki uraz czaszkowo-mózgowy.

Wypadek w okolicach Makowa Mazowieckiego. Nie żyje dwuletnie dziecko

W piątek 23 lutego po godz. 18:30 policja z Makowa Mazowieckiego dostała zgłoszenie o zaginięciu dziecka. Dwulatek miał wyjść poza nieogrodzoną posesję w Obiecanowie.

Kiedy funkcjonariusze pojawili się na miejscu, chłopca znalazł właśnie jego ojciec. Dziecko leżało na poboczu drogi krajowej nr 57.

Dwulatek otrzymał pierwszą pomoc, na miejsce wezwano pogotowie, które zabrało go do szpitala. Obrażenia okazały się tak poważne, że lekarzom nie udało się go uratować. Policja od początku podejrzewała, że dziecko zostało potrącone przez samochód.

"Na miejscu zdarzenia wykonano czynności pod nadzorem prokuratora, między innymi zabezpieczono ślady i przesłuchano świadków, co ma pozwolić na wyjaśnienie dokładnych okoliczności tego zdarzenia" - podawano w komunikacie policji.