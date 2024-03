Anna Zalewska przegrała proces w trybie wyborczym z Jackiem Sutrykiem. Polityk musi go publicznie przeprosić oraz wpłacić dwa tys. zł na PCK. Wniosek pełnomocnika wyborczego prezydenta miasta dotyczył wypowiedzi europosłanki PiS, w której zarzucała prezydentowi Wrocławia "betonowanie parku".

Chodzi o słowa, które Anna Zalewska wypowiedziała w Radiu Rodzina. Stwierdziła, że Jacek Sutryk "bezwzględnie betonuje" Wrocław.

- Proszę zauważyć, co jest koło Galerii Dominikańskiej. Za miliony złotych zabetonował park. W tej chwili za miliony będzie tam próbował zasadzać drzewa. To kwintesencja 'pomyślunku' o tym, jak mówić o oddychaniu we Wrocławiu - powiedziała europosłanka 4 marca.

Zalewska przegrała z Sutrykiem. Wpłaci 2 tys. na PCK

Jacek Sutryk, który będzie się w tegorocznych wyborach samorządowych ponownie ubiegał o fotel prezydenta Wrocławia, złożył w związku z wypowiedzią Zalewskiej wniosek do sądu w trybie wyborczym. Tyczy się on dochodzenia roszczeń w przypadku rozpowszechniania nieprawdziwych informacji w czasie kampanii wyborczej. Wniosek złożony w trybie wyborczym jest rozpatrywany przez sąd w ciągu 24 godzin.

Zobacz też: Adam Glapiński: Jesteśmy w celu inflacyjnym. Udało nam się

W czwartek Sąd Okręgowy we Wrocławiu zdecydował, że Anna Zalewska musi przeprosić Jacka Sutryka. Dodatkowo europosłanka PiS ma wpłacić 2 tys. zł na rzecz PCK.

"We Wrocławiu zazieleniamy, nie betonujemy i mamy chyba najlepszy (jeśli nie jedyny) w Polsce, program ochrony drzew przy miejskich inwestycjach" - napisał w serwisie X (dawniej Twitter) Sutryk po decyzji sądu.

Tłumaczenie Anny Zalewskiej

O chęci skierowania sprawy do sądu prezydent Wrocławia poinformował w środę m.in. na portalu X. Europosłanka Zalewska odpowiedziała wówczas, że jej wypowiedź była nieprecyzyjna i za nią przeprosiła.

"Chodziło mi o Plac Nowy Targ, który 11 lat temu, gdy budowano tam parking podziemny, został 'zabetonowany'. Spotkało się to z niezadowoleniem Wrocławian. Dziś za publiczne pieniądze naprawia pan błędy, które popełnił poprzedni włodarz miasta" - napisała Anna Zalewska.