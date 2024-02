Atak w Gdańsku. Sześć osób rannych

Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę o godzinie 1:30. - Policjanci odebrali zgłoszenie, że na ul. Elektryków doszło do zranienia nożem sześciu mężczyzn. Jeden z pokrzywdzonych po opatrzeniu medycznym wrócił do domu, pięć osób trafiło do szpitala - przekazała polsatnews.pl podinsp. Magdalena Ciska z gdańskiej policji.

Atak w Gdańsku. Zatrzymano dwie osoby

Jak dodała mundurowa, w związku z tym zdarzeniem policjanci zatrzymali 24-letniego obywatela Węgier oraz 30-latka z Elbląga.

- Na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratura pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej oraz policyjny technik kryminalistyki, którzy wykonali oględziny, zabezpieczyli ślady i sporządzili dokumentację fotograficzną - opisała.

Podinsp. Magdalena Ciska podała, że obecnie funkcjonariusze szczegółowo wyjaśniają okoliczności zdarzenia, a po wykonaniu czynności materiały zostaną przekazane prokuratorowi. Na razie nie wiadomo, co spowodowało atak i ile osób zadawało ciosy.