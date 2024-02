Abp Marek Jędraszewski w liście wezwał do sprzeciwu w kwestii "zwiększającej się pogardy wobec nowo powstającego życia, wyrażającej się m.in. w programach coraz łatwiejszego dostępu do aborcji, a także w promowaniu tzw. pigułki dzień po". To odpowiedź na zapowiedzi ministerstwa, dotyczące m.in. ewentualnego zliberalizowania prawa aborcyjnego i dostępu do antykoncepcji awaryjnej bez recepty.