Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje wiele świadczeń, o których spora część społeczeństwa nawet nie wie. Nasza uwaga koncentruje się raczej na wielkich programach socjalnych jak np. 800 plus. Tymczasem nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że w Polsce - od wielu - lat funkcjonuje inne świadczenie, o które może ubiegać się sporo osób.

Czym jest i jak działa rządowy dodatek dla sierot zupełnych?

Jest to gwarantowane przez państwo wsparcie dla osób, które utraciły rodziców. Kluczowe akty prawne definiujące zasady jego przyznawania określa artykuł 76 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z 17.12.1998 roku.



Zgodnie z literą prawa, by świadczenie zostało przyznane, wnioskodawca musi wykazać, że utracił dwójkę rodziców, jednak w sytuacjach szczególnych, np. gdy nie znamy losu drugiego z nich, bo nie utrzymujemy z nim kontaktu, również można złożyć odpowiedni wniosek.

ZOBACZ: ZUS dzwoni do Polaków. Tajemniczy telefon to nie oszustwo



Warto odnotować, że dodatek nie koliduje z innymi świadczeniami i programami rządowymi. Oznacza to, że można go łączyć np. z 800 plus, czy innymi formami wsparcia, jakie państwo przewidziało dla swoich obywateli.

Kto może wnioskować o rządowy dodatek dla sierot zupełnych?

Świadczenie przyznaje się, gdy poza ustalonym statusem rodziców wnioskodawca pobiera rentę rodzinną po zmarłym bliskim. Trzeba też spełnić określone kryteria wiekowe, jakie narzuca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.



Dodatek przysługuje osobom do 16 roku życia, chyba że te będą w stanie udokumentować przed orzecznikiem, że kontynuują naukę, na przykład na uczelni wyższej. W takiej sytuacji, jeśli rokrocznie będziemy przedkładać ZUS-owi nowe zaświadczenie, renta dla sierot zupełnych może być przyznawana do czasu, kiedy osoba ukończy 25 lat.



Nie istnieje górna liczba sierot w rodzinie, którym ZUS wypłaci świadczenie: może to być zarówno jedno dziecko, jak i trzy czy pięć, jeśli zmarli rodzice tyle posiadali.



Aby złożyć wniosek w ZUS, należy:

wypełnić wniosek o dodatek dla sieroty zupełnej (druk ERRD),

przedłożyć dokumenty potwierdzające daty zgonu rodziców lub rodzica.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku. Jeśli decyzja będzie odmowna, stronie przysługuje prawo do bezpłatnego odwołania się od niej. Warto pamiętać o tym, że na złożenie odwołania mamy tylko miesiąc – po tym czasie przywilej ten będzie anulowany, a decyzja uprawomocni się.