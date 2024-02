Zakupowa rewolucja. Klient zyska prawo, które zmieni reguły

Europejskie prawo do naprawy (Right to Repair Europe) może zmienić rynek

O ustanowienie nowych przepisów walczy ponad sto osób z dwudziestu trzech państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej. Przyświecająca im idea jest bardzo prosta: konsumenci mają częściej wybierać opcję serwisowania, aniżeli zakupu nowych urządzeń. Chodzi oczywiście o troskę o planetę, ale i o nasze finanse.

ZOBACZ: Oddała telefon do naprawy, straciła prawie pół miliona złotych. Policja ostrzega



Naprawa na nowych zasadach ma być prostsza, łatwiej dostępna i o wiele tańsza, niż obecnie. Chodzi też o wydłużenie żywotności produktów, dzięki czemu w mniejszym stopniu będziemy zużywać tzw. minerały rzadkie, bez których nowoczesne smartfony, konsole czy telewizory nie mogłyby powstać.

W jaki sposób ma działać europejskie prawo do naprawy?

Co do zasady, nie będzie ono ingerować w gwarancję - tę dalej będą ustalać producenci elektroniki użytkowej. Chodzi tu raczej o usługę, którą można określić mianem przedłużenia okresu serwisowania o kolejny rok. To sporo czasu. To jednak nie koniec innowacji!



Unia Europejska chce iść o krok dalej i zmusić firmy do zaoferowania:

tanich części zamiennych,

części zamiennych stworzonych z pomocą drukarek 3D,

krótkich terminów napraw,

prawnie uregulowanych opcji, które pozwolą im wybrać między naprawą a wymianą produktu.

Już niebawem może zostać zaprezentowany europejski formularz napraw, a w bliskiej przyszłości doczekamy się też wspólnotowej platformy online, gdzie będzie można też odnaleźć sporo ważnych informacji o zasadach serwisowania urządzeń w poszczególnych państwach członkowskich.

ZOBACZ: Samsung Self Repair już w Polsce. To usługa samodzielnej naprawy smartfonów w domu



Na ten moment Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski wypracowały tymczasowe porozumienie. Co to oznacza w praktyce? To znaczący krok ku wejściu nowego prawa w życie, jednak nie oznacza jeszcze, że prace legislacyjne ruszyły pełną parą. Dyrektywa musi zostać zaakceptowana, a następnie przyjęta przez państwa członkowskie.



Dopiero wtedy europejskie prawo do naprawy, które z pewnością pomoże nam wszystkim nieco zaoszczędzić, wejdzie w życie.

WIDEO: Polecenie dla samolotów cywilnych nad Polską. Powodem działania wojska Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

kg / polsatnews.pl