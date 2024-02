Z sondażu opublikowanego przez Centrum Razumkowa wynika, że 41 proc. Ukraińców uważa sytuację w ich kraju za zmierzającą we właściwym kierunku. Przeciwnego zdania jest 31 proc. respondentów, a decyzji w tej sprawie nie potrafiło podjąć 21 proc. badanych. Jak komentuje centrum te wyniki "statystycznie niemal się nie różnią".

Podobne odpowiedzi uzyskano, zadając bardziej szczegółowe pytania. Jak podano 33 proc. Ukraińców wierzy, że państwo jest w stanie pokonać obecne problemy i trudności w ciągu najbliższych kilku lat. 42 proc. uważa, że państwo będzie w stanie tego dokonać w dłuższej perspektywie, a 9 proc. uważa, że nie jest w stanie pokonać obecnych problemów w ogóle.

Sondaż: Ukraińcy odczuwają pogorszenie sytuacji w kraju

Autorzy sondażu wskazują, że po rozpoczęciu wojny znacząco wzrósł odsetek osób, które uważają, że wydarzenia w Ukrainie zmierzają w dobrym kierunku. Najbardziej optymistyczne oceny ukraińskiego społeczeństwa odnotowano na przełomie 2022 i 2023 roku.

W grudniu 2022 roku odsetek takich odpowiedzi wzrósł o 20 pkt procentowych - do 51 proc. W lutym i marcu w było to już 61 proc. pozytywnych odpowiedzi. Od tego momentu jednak wskaźnik spadał.

Lepsza zdolność obronna, ale wyższe ceny

Czego najbardziej obawiają się Ukraińcy? Według najnowszego badania najczęściej obywatele wskazywali na pogorszenie sytuacji w stosunku do zeszłego roku w następujących obszarach: poziom cen i opłat (86 proc. wskazało na pogorszenie się sytuacji) oraz sytuacja gospodarcza kraju (68 proc. wskazań).

Ukraińcy sygnalizowali też na brak poczucia stabilności (64,5 proc. wskazań), niepewność co do jutra (63,5 proc. wskazań) i pogorszenie się stosunku obywateli do władzy (53 proc. wskazań). Wśród wskazywanych problemów pojawiały się także gorszy stosunek władz względem obywateli oraz wysokość wynagrodzenia za pracę.

Ankietowani dostrzegli też pozytywne zmiany. Większość z nich (51 proc.) sądzi, że zdolności obronne kraju uległy poprawie, a 50,5 proc. respondentów dostrzegło również poprawienie się wizerunku państwa na arenie międzynarodowej.