Pogodę nad Polską kształtują obecnie dwa duże układy baryczne: niż znad północnej Rosji oraz ciepły front z południa, znad Półwyspu Iberyjskiego, który ściągać będzie wilgotne, ciepłe masy powietrza. Sporo wskazuje na to, że w poniedziałek te dwie masy powietrza zetrą się nad centralną częścią naszego kraju. Co to oznacza w praktyce?

Jaka pogoda w poniedziałek, 05.02.24 rano?

Jęzor chłodu oprze się o Pomorze, Kujawy, Mazowsze, sięgając aż do ziemi lubelskiej. W tych regionach krótko po wschodzie słońca raczej co nie ma liczyć na zbyt wysokie wskazania na termometrach. Spodziewamy się, że słupki rtęci nie przekroczą tam granicy + 3 stopni Celsjusza.

Pogoda 5.02 poranek

W centrum, czyli w strefie, gdzie chłodne powietrze pochodzenia arktycznego będzie mierzyć się z ciepłem z południa, wartości zbliżone do 5-6 kresek na plusie. Taki scenariusz przewidujemy dla:

Wielkopolski,

ziemi łódzkiej,

zachodnich krańców Mazowsza,

województwa świętokrzyskiego,

Podkarpacia

Najcieplej na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i Górnym Śląsku – tam krótko po wschodzie słońca można liczyć nawet na 9-10 stopni powyżej zera. W górach odwilż - tylko w Tatrach i w wyższych partiach Bieszczad termika może być zbliżona do 0-1 stopnia na plusie.

Niestety, ale mieszkańcy dzielnic południowych, gdzie będzie najcieplej, raczej nie będą cieszyć się piękną aurą. Od samego rana należy spodziewać się intensywnych opadów deszczu. Brzydka, wilgotna aura da się we znaki wszystkim mieszkającym na południe od linii Gorzowa Wielkopolskiego – Poznania – Łodzi – Kielc i Rzeszowa. Nie wykluczamy też opadów na Mazowszu, jednak tutaj główne modele numeryczne nie są w pełni zgodne.

Pogoda 5.02 - zachmurzenie

Faktem jest jednak, że słońca nie zabraknie na Pomorzu Gdańskim, a wczesnym przedpołudniem również na Warmii, Mazurach i Podlasiu. W Tatrach możliwe opady mokrego śniegu lub śniegu. O tym, że będzie to bardzo trudny dzień w pogodzie, dobitnie świadczą aż cztery ostrzeżenia wydane przez IMGW:

przed silnym wiatrem,

przed intensywnymi opadami deszczu,

przed oblodzeniem,

przed roztopami

Pogoda 5.02 - ostrzeżenia IMGW

Jak zawsze w takich sytuacjach, rekomendujemy, by na bieżąco śledzić ostrzeżenia na stronach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz by dopasować prędkość do warunków na drogach i unikać wyjść w miejsca zagrożone silnymi roztopami.

Jaka pogoda w poniedziałek, 05.02.24 popołudniem?

Podział Polski na "ciepłe południe" i"chłodną północ" jeszcze bardziej się utrwali. Spodziewamy się, że na Dolnym Śląsku słupki rtęci mogą otrzeć się o 13 stopni powyżej zera! W tym samym czasie na północy kraju, w okolicach Białegostoku zanotujemy ledwie jedną kreskę na plusie.

Pogoda 5.02 - temperatura

Oznacza to, że kontrast temperaturowy nad krajem może przekroczyć 10-11 stopni! To bardzo dużo – zwłaszcza jak na luty, który jest przecież jednym z najzimniejszych miesięcy w roku. Wczesnym popołudniem front z opadami deszczu przemieści się nieco na północ:

Pogoda 5.02 - opady

Spodziewamy się, że mocno popada na Pomorzu, w województwie kujawsko-pomorskim, na Mazowszu, ziemi lubelskiej oraz na Podkarpaciu. Na północy możliwe opady deszczu ze śniegiem!



Piękną, bezchmurną aurą będą cieszyć się tylko mieszkańcy Podlasia i okolic, jednak krótko po zachodzie słońca rozpogodzenia dotrą też nad Dolny Śląsk. W całym kraju biomet będzie niekorzystnie wpływał na nasze samopoczucie.



Warto odnotować też, że pojedynek dwóch mas powietrza będzie wiązał się z dość porywistym wiatrem, który odczujemy praktycznie w całej Polsce. Skutecznie będzie obniżał on termikę odczuwalną – ta będzie mniejsza o około 4-5 stopni od tej, którą będziemy mogli obserwować na termometrach.

Jaka pogoda w poniedziałek, 05.02.24 wieczorem?

Wieczorem i w nocy front z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem dotrze do Podlasia, a następnie skieruje się dalej na północny wschód, nad Królewiec i Litwę. Na południu wciąż ciepło, z wartościami zbliżonymi do 9-10 kresek powyżej zera. W centrum od 4 do 6 stopni, a na Warmii, Mazurach, Podlasiu i we wschodniej części Mazowsza od -1 do +2 stopni Celsjusza.



Piękną, bezchmurną aurą będą cieszyć się teraz mieszkańcy tych województw, gdzie od rana przechodziły rzęsiste opady deszczu: Dolnego Śląska, Opolszczyzny, Górnego Śląska i Małopolski. Czy niebo wolne od chmur oraz wysoka temperatura względna pójdą w parze z ciekawymi zjawiskami astronomicznymi na nocnym niebie?



Wdzięcznym obiektem do obserwacji z pewnością będzie znajdujący się w ostatniej kwadrze Księżyc. Warto jednak zerknąć nieopodal naszego naturalnego satelity – na najjaśniejszą gwiazdę z gwiazdozbioru Skorpiona – Antares. Trudno będzie ją przeoczyć. Wdzięcznym obiektem do obserwacji wciąż jest Jowisz – jeden z najjaśniejszych obiektów na nocnym niebie.



Czy ładna pogoda na południu Polski utrzyma się także w kolejnych dniach? Czy osoby mające teraz urlop lub ferie doczekają się wreszcie prawdziwej, śnieżnej zimy? O tym opowiemy w jutrzejszym newsie meteo!

