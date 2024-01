Trudna, wietrzna pogoda, chwilowo nam odpuści. Nad naszą częścią kontynentu powoli powstaje tzw. układ Omega, który najpierw zatrzyma chłodne powietrze nad Polską, a później ściągnie nad kraj wysokie temperatury, które przywędrują do nas aż znad Atlantyku. Co jeszcze wydarzy się w pogodzie?

Jaka pogoda w niedzielę, 28.01.24 rano?

Czeka nas dość chłodny poranek. Jest już niemal pewne, że na prawo od linii rzeki Wisły słupki rtęci będą wahać się od 0 do -2 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie w Wielkopolsce, jednak różnice nie będą znaczące. Trudno inaczej nazwać region kraju, gdzie krótko po wschodzie słońca zanotujemy maksymalnie 4 stopnie powyżej zera.

Warto odnotować, że chłodno będzie już nie tylko w paśmie Karpat, ale i w Sudetach. W masywie Śnieżki możliwe nawet -4 stopnie. Dla kontrastu w Tatrach nieco zimniej – nawet do siedmiu stopni poniżej zera. Na Górnym Śląsku i Pomorzu Gdańskim odnotujemy jedną kreskę na plusie.



Poranek przyniesie niemal pełne zachmurzenie nad całą Polską. Przelotne, zanikające opady śniegu wciąż możliwe w Bieszczadach. Nie ma jednak mowy o śnieżycach, a raczej o symbolicznym opadzie, który z pewnością radykalnie nie zmieni warunków pogodowych w górach. Wczesnym przedpołudniem rozpogodzi się na Dolnym Śląsku i w województwie lubuskim.

Wszystkie znaki w pogodzie wskazują na to, że po kilku intensywnych dniach IMGW nie będzie musiało wydawać żadnych ostrzeżeń meteorologicznych. To miła odmiana.

Jaka pogoda w niedzielę, 28.01.24 popołudniem?

Znajdujący się nad Polską wyż będzie stopniowo rozrywał chmury, dzięki czemu szanse na całkiem ładne, słoneczne popołudnie, rysują się w niemal całej zachodniej części kraju, jednak ze szczególnym wskazaniem na Pomorze, ziemię lubuską, Wielkopolskę, Dolny Śląsk i województwo kujawsko-pomorskie.

W pasie centralnym i na wschodzie wciąż dominować będą chmury. Istnieją pewne szanse na wystąpienie lokalnych opadów deszczu na ziemi łódzkiej, w zachodniej części Mazowsza, na Kielecczyźnie oraz na Górnym Śląsku i w Małopolsce. Będą to jednak opady o charakterze przelotnym, a na dodatek ich intensywność nie powinna być zbyt duża. W Karpatach może jeszcze spaść dosłownie kilka milimetrów śniegu.



Z godziny na godzinę będzie się ocieplać. W całej zachodniej części kraju słupki rtęci mogą dobić nawet do +5 stopni. W centrum spodziewamy się 2-3 kresek powyżej zera. Niewielki mróz i wartości zbliżone do 0 stopni Celsjusza mogą utrzymać się na wschód od zaznaczonej przez nas na mapie, żółtej linii.

W praktyce oznacza to, że pokrywa śnieżna wszędzie poza pasmem Karpat będzie powoli topnieć. Jeśli marzy nam się spacer po świeżym, skrzypiącym śniegu, to niedziela bez wątpienia będzie dobrym dniem, by wywiązać się z tego postanowienia. Po weekendzie, wraz z ociepleniem, przyjdzie też chlapa i kolejna fala odwilży. Z pozytywów warto odnotować, że niemal nigdzie biomet nie będzie negatywnie wpływał na nasze samopoczucie!

Jaka pogoda w niedzielę, 28.01.24 wieczorem?

Wraz z ustępującym zachmurzeniem, zniknie dodatkowy „filtr”, który trzymał ciepłe masy powietrza bliżej gruntu. Spodziewamy się, że krótko po zachodzie słońca i wieczorem w całej Polsce zapanują wartości zbliżone do zera stopni Celsjusza – nawet na zachodzie kraju.

Mróz chwyci na pograniczu śląsko-małopolskim oraz na Podkarpaciu. W tych regionach słupki rtęci mogą spaść nawet do -3 stopni Celsjusza. Bez dwóch zdań będzie to też zimna noc w Tatrach. Trudno inaczej nazwać wskazania zbliżone do -10 kresek.



Spodziewamy się, że chmury znów oprą się o linię rzeki Wisły. Na zachód od niej – spore szanse na piękną, gwieździstą noc. Zadziała tu prosta zasada: im dalej na zachód, tym mniej chmur będziemy mieć nad głowami. Na wschodzie wciąż zachmurzenie piętra niskiego. Nigdzie jednak nie powinno padać.



Układ Omega zapewni czasową stabilizację w pogodzie, jednak nie będziemy cieszyć się nią zbyt długo. Wszystko wskazuje na to, że odwilż w całym kraju ruszy już na dniach, najpewniej we wtorek. O szczegółach opowiemy jednak w jutrzejszym newsie meteo!

