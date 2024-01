Zmiany w szkołach. Chodzi o religię

Religia nie będzie wliczana do średniej ocen – to kolejna zmiana, którą niedługo Ministerstwo Edukacji wprowadzi do szkół. Resort pracuje nad rozporządzeniem w tej sprawie. Wcześniej szefowa resortu Barbara Nowacka informowała, że chce ograniczyć finansowanie lekcji religii.

O nowej planowanych zmianach mówiła wiceminister Paulina Piechna-Więckiewicz w rozmowie z katolicką Agencją informacyjną.

- A czy w ogóle z religii albo etyki powinny być oceny? Uważam, że to nie jest potrzebne. A już w ogóle nie powinna taka ocena liczyć się do średniej. To jest przedmiot o charakterze formacyjnym. Trudno też oceniać poziom wiary czy światopoglądu. Czy taka ewaluacja jest potrzebna? Jestem przekonana, że ocenianie tu jest po prostu złym pomysłem - powiedziała w wywiadzie.

Obecnie uczniowie nie muszą uczęszczać na lekcje religii. Jest ona przedmiotem dodatkowym. Uczeń, który bierze w nich udział, otrzymuje z religii ocenę, która jest wliczana do średniej, ale nie wpływa na promocję do kolejnej klasy.

Religia nie liczona do średniej. ME pracuje nad rozporządzeniem

"W związku z tym, że zajęcia religii i etyki nie są zajęciami, na które uczeń jest zobowiązany uczęszczać, nie jest uzasadnione, aby roczna lub końcowa ocena klasyfikacyjna z tych zajęć miała wpływ na średnią uzyskanych ocen" - napisano w wykazie prac legislacyjnych resortu edukacji. Ministerstwo pracuje obecnie nad rozporządzeniem w tej sprawie. Z dokumentów resortu wynika, że akt prawny ma być gotowy w II kwartale bieżącego roku.

To samo rozporządzenie będzie obejmowało zapowiadaną likwidację obowiązkowych zadań domowych w klasach 1-3. Minister edukacji informowała, że dobrowolne zadania w nauczaniu początkowym mają obowiązywać od kwietnia.

To nie koniec zmian dotyczących religii w szkołach, do których może dojść w kolejnych miesiącach. Minister edukacji Barbara Nowacka zapowiadała, że będzie chciała ograniczyć finansowanie lekcji religii z budżetu do jednej tygodniowo. Zastrzegała przy tym, że jest zwolenniczką stopniowego zmieniania edukacji.

