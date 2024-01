Największy dmuchany zamek na świecie znajduje się w Pakistanie. Atrakcja umila czas mieszkańcom największego miasta kraju – Karaczi. Teraz rekordowe rozmiary dmuchanego zamku zostały potwierdzone przez wpis do księgi rekordów Guinnessa.

Jumbo Jump został otwarty w listopadzie w Karaczi na południu Pakistanu. Nadmuchiwana konstrukcja mierzy 1,421 m² i jednorazowo może pomieścić maksymalnie 200 osób.

Teraz dmuchany zamek został wpisany do księgi rekordów Guinnessa jako największa atrakcja tego typu. Tym samym Jumbo Jump odebrał tytuł zamkowi JumpX w Dubaju, który do księgi został wpisany na początku zeszłego roku. Dubajski zamek okazała się mniejszy o ok. 160 m². Przy mierzeniu zamku poza taśmą mierniczą użyto również laserowego dalmierza.

Największy zamek do skakania na świecie

"Pobicie rekordu świata na największy zamek do skakania przez Jumbo Jump jest świadectwem naszego zaangażowania w dostarczanie niezrównanej radości i rozrywki w Pakistanie" - powiedział twórca największego dmuchanego zamku na świecie Safeer Khan.

Zamek zawiera zjeżdżalnie, ścianki wspinaczkowe, różne dekoracje i oczywiście dużo miejsca do skakania. Jego stworzenie wraz z projektowaniem i doborem materiałów zajęło sześć miesięcy. Nadmuchanie gotowego zamku zajęło zaledwie 10 minut. Całość ozdobiona jest żywymi kolorami typowymi dla tego typu atrakcji.

