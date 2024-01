Zastępca szeryfa odpowiadający na wezwanie odkrył ciała w odległym obszarze płaskich pustynnych zarośli przy autostradzie 395 w pobliżu społeczności El Mirage, około 100 km na północny wschód od Los Angeles - przekazał Reuters.

Służby nie potwierdziły, czy ofiary zostały zastrzelone. Podano, że sprawa jest "badana pod kątem zabójstwa".

W rejonie, gdzie doszło do śmierci sześciu osób, jest tylko jeden dom i kilka szlaków. Policja nie podała jeszcze wieku i płci ofiar. Zwróciła się do społeczeństwa o pomoc w zgromadzeniu informacji niezbędnych do rozwiązania sprawy.

USA. Na pustyni w Kalifornii odnaleziono sześć ciał. Policja bada sprawę

Stacja telewizyjna KTLA-TV z Los Angeles przekazała, że nagranie lotnicze z miejsca zdarzenia ujawniło zakrwawione ciała na ziemi z dziesiątkami łusek po kulach wokół nich. Dodano, że niektóre z ofiar wyglądały na spalone.

Na miejscu zdarzenia pozostawiono również dwa pojazdy - niebieskiego SUV-a i białą furgonetkę. Jeden SUV był podziurawiony kulami i miał wybitą szybę.

Władze oświadczyły, że nie dokonano żadnych aresztowań i nie podały żadnego możliwego wyjaśnienia motywu lub okoliczności zabójstw.

El Mirage to społeczność nieposiadająca osobowości prawnej, która sąsiaduje z wyschniętym jeziorem w zachodniej części Victor Valley na pustyni Mojave.