Do tragedii, o której brytyjskie media informują w ostatnich dniach, doszło w listopadzie.

Tragedia na pogrzebie. 39-latka zmarła podczas mowy pożegnalnej

Wówczas to pogrążona w żałobie rodzina oraz przyjaciele zebrali się na pogrzebie 81-letniego w Slough w hrabstwie Berkshire (Anglia). Mężczyzna zmarł w październiku na nowotwór.

Część z uczestników uroczystości wygłaszała mowy pożegnalne na cześć zmarłego. Wśród nich była 39-letnia partnerka jego syna, Sarah.

Podczas jej przemówienia doszło do tragedii. Sarah nagle straciła przytomność i upadła na ziemię. Doszło do zatrzymania akcji serca. "Wszyscy byliśmy zdruzgotani jej nagłą śmiercią" - mówi w rozmowie z Daily Mail Gladys, matka zmarłej 39-latki.

Śmierć na pogrzebie. "To był straszny cios dla naszej rodziny"

Dramatyczne sceny rozegrały się na oczach żałobników, wśród których było troje dzieci Sarah, w wieku 16, 7 i 6 lat.

"To był straszny cios dla naszej rodziny. To był cios dla jej partnera, który właśnie stracił własnego ojca. To był cios dla trójki małych dzieci, które pozostawiła i cios dla jej taty, mnie i młodszej siostry" - powiedziała matka zmarłej.

Rodzina 39-latki w rozmowie z mediami przekazała, że zmarła nie miała wcześniej żadnych problemów z sercem. Kobieta była z zawodu pielęgniarką, specjalizująca się w pracy z pacjentami onkologicznymi. Miała również własną firmę.

