Rafał Bochenek: Trwa próba siłowego przejęcia Prokuratury Krajowej. Pilna konferencja PiS

"Tusk i jego akolici ewidentnie boją się niezależnej prokuratury, bo wiedzą, że wiele mają na sumieniu... To kolejny przykład demolowania państwa prawa" - napisał Bochenek.

"My też tam będziemy" - dodał i zapowiedział na godz. 19:00 konferencję prasową z udziałem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i szefa klubu parlamentarnego PiS Mariusza Błaszczaka.

"Policja oraz Funkcjonariusze Służby Więziennej wkroczyli do budynku Prokuratury Krajowej" - poinformowała TV Republika.

W rozmowie z polsatnews.pl Komenda Stołeczna Policji przekazała, że policja nie ma zgłoszonej żadnej interwencji przy Prokuraturze Krajowej.

"Ustawa o Służbie Więziennej przewiduje, iż jednym z zadań Służby Więziennej jest zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w urzędzie obsługującym Ministra Sprawiedliwości i w Prokuraturze Krajowej. Zakres działań w tej materii określa zarządzenie wydane przez Ministra Sprawiedliwości" - przekazała Polsat News w oświadczeniu Służba Więzienna.

Śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez Adama Bodnara

We wtorek Prokuratura Regionalna w Warszawie przekazała, że wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez Prokuratora Generalnego Adama Bodnara. Miał on dopuścić się bezprawnych działań zmierzających do odwołania Dariusza Barskiego z funkcji Prokuratora Krajowego.

ZOBACZ: Prok. Dariusz Barski: Jestem Prokuratorem Krajowym

Podstawą do wszczęcia śledztwa był wniosek złożony przez wszystkich siedmiu zastępców Prokuratora Generalnego - Michała Ostrowskiego, Beatę Marczak, Krzysztofa Sieraka, Roberta Hernanda, Krzysztofa Urbaniaka, Tomasza Janeczka i Andrzeja Pozorskiego - oraz dołączone do wniosku dokumenty i materiały prasowe.

Prokuratura dodała, że "śledztwo jest śledztwem własnym prokuratora", a więc nie zostało powierzone żadnej ze służb.

Chaos w Prokuraturze Krajowej

12 stycznia resort sprawiedliwości poinformował, że Prokurator Generalny Adam Bodnar podczas spotkania z Prokuratorem Krajowym Dariuszem Barskim wręczył mu dokument stwierdzający, że przywrócenie go do służby czynnej w dniu 16 lutego 2022 roku - przez poprzedniego Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobrę - zostało dokonane "z naruszeniem obowiązujących przepisów i nie wywołało skutków prawnych". Według resortu zastosowano wówczas przepis, który "już nie obowiązywał".



Według komunikatu, Dariusz Barski miał przejść w stan spoczynku, co jest równoznaczne z niemożnością sprawowania przez niego funkcji Prokuratora Krajowego. W związku z tym, resort poinformował, że pełniącym obowiązki Prokuratora Krajowego został Jacek Bilewicz.

WIDEO: Utrudnienia na polsko-niemieckiej granicy. Zamknięto autostradę Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsatnews.pl