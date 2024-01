Jaka pogoda w środę, 24.01.24 rano?

Po raz pierwszy od dawna wróci podział kraju na trzy różne strefy pogodowe. Na zachodzie bardzo szybko, bo już od wczesnego poranka, będziemy mieli temperatury iście wiosenne, które na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, na ziemi lubuskiej i Pomorzu Zachodnim szybko zbliżą się do +10 stopni Celsjusza.

fot za: WXCHARTS, opracowanie własne

W dzielnicach centralnych rozgości się "przedwiośnie" - słupki rtęci bez trudu przebiją granicę zera stopni Celsjusza, jednak termika będzie o wiele niższa niż np. we Wrocławiu. Na prawo od naniesionej przez nas na mapę, niebieskiej linii, namiastka zimy: z wartościami od zera do -3 stopni Celsjusza w Tatrach.



Warto zwrócić uwagę na to, że region, który będzie szczególnie podzielony, to Górny Śląsk. Są pewne szanse na to, że w okolicach Gliwic będzie o wiele cieplej, niż np. w Tychach czy Katowicach, a jednocześnie w górskiej części województwa, ze szczególnym wskazaniem na ziemię bielską, możliwe lokalne przymrozki. To wszystko na niewielkim obszarze zbliżonym do 50-60 km w linii prostej.



Tak jak sygnalizowaliśmy wczoraj, wysokie wskazania na termometrach pójdą w parze ze ścianą deszczu, która z zachodu na wschód przetoczy się przez cały kraj. Najszybciej zacznie padać w regionach graniczących z Niemcami. Krótko po wschodzie słońca opady będą ciągnąć się od Pomorza, przez Wielkopolskę, po Dolny Śląsk i Opolszczyznę:

fot za: mapy.meteo.pl (UM, 1,5 km)

O tym, że sytuacja meteo będzie bardzo trudna, dobitnie świadczą też ostrzeżenia wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Szczególnie wymagająca sytuacja w pasie nadmorskim, na zachodzie i na Opolszczyźnie:

fot za: IMGW

IMGW ostrzega przed:

porywistym wiatrem,

roztopami,

opadami marznącymi,

oblodzeniami.

Z godziny na godzinę wicher będzie wdzierał się coraz bardziej w głąb Polski. Rekomendujemy, by na bieżąco śledzić warunki na stronach IMGW. Tym bardziej że pogoda we środę mocno da się nam we znaki!

Jaka pogoda w środę, 24.01.24 popołudniem?

Mimo tego, że zachmurzenie i przejściowe opady wciąż będą przetaczać się nad większością kraju, są pewne szanse na lokalne rozpogodzenia w zachodniej i centralnej części kraju.



Słońce na kilka chwil może zameldować się zwłaszcza:

na Dolnym Śląsku,

na ziemi łódzkiej,

na Opolszczyźnie (choć tutaj raczej późnym popołudniem lub pod wieczór).

Mimo tego, że zachmurzenie utrzyma się na Pomorzu Zachodnim, w województwie lubuskim i na Dolnym Śląsku, to tam nie spodziewamy się opadów deszczu. Warto jednak odnotować, że sporo mokrego śniegu może spaść w Bieszczadach. Osoby, które w środę wybierają się na szlak, powinny o tym zdecydowanie pamiętać, bo warunki będą trudne!

W szczycie najcieplej będzie:

na Dolnym Śląsku (do 11 stopni na plusie),

na Opolszczyźnie (10 stopni Celsjusza),

w Wielkopolsce (10 stopni Celsjusza),

w kujawsko-pomorskim (8 kresek na plusie),

na ziemi szczecińskiej (8 stopni powyżej zera),

w województwie lubuskim (+7 stopni).

W centrum wartości zbliżone do 5-6 stopni, a chłód oprze się tylko na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie – tam okolice jednego stopnia powyżej zera. O tym, że nie warto lekceważyć wichru nad Polską, doskonale świadczy zaś poniższa mapa:

fot za: mapy.meteo.pl (UM, 1,5 km)

Jaka pogoda w środę, 24.01.24 wieczorem?

Wszystkie znaki w pogodzie wskazują na to, że ciepłe masy powietrza nie dość, że zadomowią się nad centralną częścią Polski, to jeszcze dają o sobie znać na wschodzie – w tym także w Bieszczadach, przez które zaledwie kilka godzin temu przechodziły spore opady śniegu i deszczu ze śniegiem!

fot za: WXCHARTS

Wieczorem i w nocy opady możliwe na:

Pomorzu,

Warmii i Mazurach,

Podlasiu,

Mazowszu,

ziemi kieleckiej,

Lubelszczyźnie.

Wszędzie tam spodziewamy się deszczu. W pozostałych regionach padać nie powinno, jednak wszystkie znaki w pogodzie wskazują na to, że aurę zdominują gęste chmury piętra niskiego. Szanse na rozpogodzenia są niemal zerowe.

