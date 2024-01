- Jako Fundacja GrowSPACE po raz kolejny zebraliśmy dane z komend wojewódzkich policji i komendy stołecznej. Pokazują one, że dalej mierzymy się ze wzrostem prób samobójczych dzieci i młodzieży do 18 roku życia - powiedział Dominik Kuc z Fundacji GrowSPACE.

Jak podano, według wstępnych danych w 2023 roku odnotowano 2 139 prób samobójczych wśród osób do 18 roku życia.



- Z tego niestety aż 146 zakończyło się tragicznie. To drugi rok z rzędu, kiedy ta niechlubna statystyka przekroczyła 2 000. Te dane pokazują jak wiele jeszcze przed nami. Kryzysy zdrowia psychicznego nie zna imienia, kryzys zdrowia psychicznego nie ma dnia, godziny i wieku - powiedział przedstawiciel fundacji.



Wzrost w stosunku do poprzedniego roku odnotowano w ośmiu województwach. Najwięcej prób samobójczych wśród młodych osób odnotowano w województwie pomorskim.

2 139 prób samobójczych u osób poniżej 18 roku życia

- 409 prób odnotowano na Pomorzu. Kolejne dwa województwa, które przekroczyły 200 prób to województwa łódzkie i śląskie. Największy wzrost nastąpił w województwie wielkopolskim. Tam też największa liczba kryzysów suicydalnych zakończyła się śmiercią - dodał Dominik Kuc.



Fundacja podkreśliła, że rzeczywista liczba prób samobójczych może być wyższa, ponieważ nie każda jest zgłaszana policji. Fundacja oceniła, że przewidziane w budżecie dodatkowe 3 mld złotych na psychiatrię dziecięcą to krok w dobrą stronę. Przedstawiciele podkreślili, że bardzo ważna jest profilaktyka wśród młodych osób.

- Większość prób można powstrzymać jeszcze przed trafieniem osób do systemu ochrony zdrowia. Dlatego bardzo ważne jest rozbudowanie działań profilaktycznych, psychoedukacyjnych. To one sprawią, że wszystkie kryzysy zostaną wykryte na początkowym etapie - wskazał Dominik Kuc.