Chociaż był pijany, wsiadł za kierownicę, a co gorsza zabrał do samochodu trzy kolejne osoby. 54-latek nie dojechał do celu - nieopodal Chojnic jego volkswagen zderzył się z ciężarówką. Gdy policjanci zbadali mężczyznę alkomatem, okazało się, że urządzenie nie jest w stanie wykazać dokładnej liczby promili. W urządzeniu zabrakło skali.