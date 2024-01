Film przedstawiający wizytę pojawił się na oficjalnym kanale czeczeńskiego przywódcy. Widać na nim Adama Kadyrowa ubranego w kamizelkę kuloodporną i wypełnione magazynki do karabinu maszynowego.

"Delegacja czeczeńska pod przewodnictwem naszego drogiego brata, zastępcy Dumy Państwowej Adama Delimchanowa, odwiedziła lokalizację jednej z najbardziej gotowych do walki jednostki 78. pułku strzelców zmotoryzowanych "Siwier-ACHMAT" Ministerstwa Obrony Rosji. Na miejscu Adam Sułtanowicz spotkał się z dowódcą pułku, drogim bratem Zajndim Zingiewem i upewnił się, że nasz personel wojskowy ma do dyspozycji wszystko, co niezbędne do prowadzenia operacji misji bojowych" - czytamy w opisie.

Choć w materiale wideo syn Ramzana Kadyrowa widoczny jest na niemal wszystkich ujęciach, to jednak w komunikacie nie wspomniano o nim ani słowa.

"Tutaj Adam Sułtanowicz wypytywał o stan pułku i jego najbliższe plany. Na szczęście bojownikom nie brakuje amunicji, broni i sprzętu. To z kolei bezpośrednio wpływa na realizację powierzonych zadań. Przywiązujemy dużą wagę do wyposażenia materiałowego i technicznego naszych oddziałów. Chłopaki muszą wiedzieć, że mają niezawodne tyły" - napisano.

Kariera syna Ramzana Kadyrowa. Medale i ordery dla 16-latka

Adam Kadyrow od kilku miesięcy staje się ważnym elementem czeczeńskiej propagandy medialnej. Regularnie informacje o synu Ramzana Kadyrowa pojawiają się w mediach, najczęściej w tematach wojskowych i politycznych.

W listopadzie ubiegłego roku 16-latek został m.in. powołany na stanowisko zastępcy szefa służby bezpieczeństwa przywódcy Czeczenii. Jak podkreślono, już wówczas nastolatek miał ogromne zasługi dla kraju, a swoją postawą pokazywał "odwagę" i "patriotyzm".

"Szczerze gratuluję mojemu drogiemu bratu Adamowi Kadyrowowi nominacji na ważne stanowisko w służbie bezpieczeństwa Głowy Republiki Czeczeńskiej. Adam dał się poznać jako odważny, patriota i osoba gotowa stanąć w obronie religii. W młodym wieku kilkukrotnie odwiedził strefę specjalnej operacji wojskowej (propagandowe określenie wojny w Ukrainie - red.). Wszyscy wiedzą o jego odważnym charakterze i sile" - pisał Achmed Dudajew, rzecznik regionalnego parlamentu.

Syn Ramzana Kadyrowa jest także właścicielem wielu nagród, tytułów i odznaczeń. W październiku 2023 roku otrzymał tytuł Bohatera Republiki Czeczeńskiej. Następnie wręczono mu medale "Za zasługi dla Republiki Karaczajo-Czerkieskiej", "Za zasługi dla Ummy" oraz "Za zasługi dla Republiki Kabardyno-Bałkarskiej".