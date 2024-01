- To jest bardzo charakterystyczne, że ta wizyta jest dokładnie w tym dniu - powiedział Jarosław Guzy, ambasador RP w Kijowie, pytany, czy wizyta premiera Donalda Tuska w Ukrainie może odbyć się 22 stycznia - w Dniu Jedności Ukrainy. Dyplomata liczy na to, że przyjazd szefa rządu w Warszawie do stolicy państwa walczącego z Rosją będzie "nowym otwarciem".