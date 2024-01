O pogodę nad naszym krajem będą rywalizować naprzemiennie dwa fronty: znad Skandynawii i znad Hiszpanii. Ten pierwszy będzie próbował zaciągnąć nad kraj chłód, podczas gdy druga z opisanych tu mas powietrza, będzie próbowała przełamać tę blokadę i ściągnąć nad Polskę dość wysokie, zbliżone do 8 stopni, temperatury.

Jaka pogoda w czwartek, 18.01.24 rano?

Krótko po wschodzie słońca nad południową i centralną częścią kraju wciąż będą dominować całkiem wysokie jak na tę porę roku wskazania na termometrach. Spodziewamy się, że na Opolszczyźnie i Górnym Śląsku słupki rtęci mogą pokazywać nawet +5 stopni Celsjusza.

WXCHARTS

Od Wielkopolski, przez Kujawy, po północne krańce Mazowsza, liczymy na wskazania zbliżone do zera stopni Celsjusza. Ujemne wskazania na termometrach rozgoszczą się tylko na Pomorzu oraz na Warmii, Mazurach i na Podlasiu - tam do -4 kresek.

Niestety, nie ma co liczyć na zbyt wiele słonecznych chwil. Przez Polskę będą przetaczały się kolejne strefy z opadami deszczu i śniegu. Spodziewamy się, że krótko po świcie mocniej popada na Górnym Śląsku i na ziemi kieleckiej.

Więcej niż spore szanse na świeżą dostawę śniegu mają z kolei mieszkańcy Warmii i Mazur. Możliwe, że na Dolnym Śląsku spadnie deszcz ze śniegiem, który jednak szybko stopnieje. Słowem - pogoda w kratkę.

IMGW wydała aż cztery ostrzeżenia:

przed oblodzeniami

przed silnym wiatrem

przed intensywnymi opadami śniegu

przed opadami marznącymi

IMGW

Sugerujemy, by na bieżąco sprawdzać zaktualizowane mapy ostrzeżeń, gdy wybieramy się np. w dłuższą podróż lub chcemy spędzić nieco czasu poza domem. Pogoda będzie bardzo wymagająca zwłaszcza w południowej części Polski.

Jaka pogoda w czwartek, 18.01.24 popołudniem?

Spodziewamy się, że wczesnym popołudniem chłód z północy na kilka godzin odzyska inicjatywę w pogodzie. Poskutkuje to tym, że mróz rozleje się nad większość kraju. Dodatnie wartości na termometrach obronią się tylko w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie.

WXCHARTS

Uśredniona termika na północy i zachodzie będzie zbliżona do -1 stopnia Celsjusza. W pasie ciągnącym się od pogranicza śląsko-małopolskiego, przez województwo świętokrzyskie, po północne krańce Lubelszczyzny okolice zera stopni, a na południowym wschodzie okolice 2-4 stopni powyżej zera.



Tak szybka zmiana termiki w połączeniu z kolejnymi frontami, które będą przechodzić nad Polską, stworzy idealne warunki dla miejscowych, intensywnych opadów śniegu. Miejscami może spaść całkiem sporo białego puchu!

mapy.meteo.pl (UM, 1,5 km), opracowanie własne

Najpierw popada deszcz, a później deszcz ze śniegiem i śnieg. To jeden z kluczowych efektów wymiany mas powietrza nad Polską, którą będziemy obserwować przez niemal cały czwartek. Biomet w całym kraju będzie niekorzystny.

Jaka pogoda w czwartek, 18.01.24 wieczorem?

W całym kraju zadomowią się temperatury ujemne. Najchłodniej na północnym zachodzie kraju - tam nawet -5 stopni Celsjusza. W centrum okolice dwóch stopni poniżej zera, a na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie -1 kreska na minusie.



Późnym wieczorem front z opadami nasunie się nad Podkarpacie, a następnie, kierując się na wschód, opuści granice naszego kraju. Lokalne rozpogodzenia możliwe na północ od linii Poznań-Łódź-Warszawa-Biała Podlaska. Na południu wciąż pochmurnie bez większych szans na rozpogodzenia.

Warto zwrócić uwagę również na to, że pogoda w najbliższych dniach będzie bardzo chwiejna. Niewiele wskazuje na to, by cały kraj miał znaleźć się na dłużej albo w orbicie ciepłego, albo zimnego powietrza. O szczegółach opowiemy jednak w jutrzejszym newsie meteo.

