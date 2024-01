Wszystkie znaki w pogodzie wskazują na to, że do grona układów, które będą realnie wpływać na warunki meteorologiczne w naszej części Europy, dołącza właśnie niewielki ośrodek niżowy. Będzie przemieszczał się znad Zatoki Botnickiej na południowy wschód. Co to oznacza dla Polski? Nic dobrego.