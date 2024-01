Według amerykańskiego portalu najlepszą zupą na świecie jest pochodząca z Nigerii banga. Jej podstawą są owoce palmy oliwnej, mięso wołowe, sum oraz owoce morza. Czasem można spotkać odmianę z suszonymi ślimakami.

Najlepsze zupy na świecie

Wywar ma egzotyczny smak dzięki mało popularnym w Europie przyprawom. Są to m.in. nasiona rącznika, afrykańska gałka muszkatołowa, liście beletete czy owoce aidan. Jednym z głównych składników jest korzeń lukrecji gładkiej, nazywany przez Afrykańczyków bangą. Co ciekawe, nie tylko w Nigerii można dostać gotowe mieszanki przypraw o tej nazwie, ale są one spotykane również w innych rejonach świata.

Na drugim miejscu jest pho z wołowiną. Pochodząca z Wietnamu zupa ostatnimi czasy cieszy się popularnością również w Polsce. Można ją porównać do znanego rosołu. Wywar gotuje się na wolnym ogniu przez kilka godzin, jednak składniki są nieco inne. Można tam znaleźć cynamon, anyż i inne rozgrzewające przyprawy. Korzenny wywar zazwyczaj jest podawany z makaronem ryżowym.

Barszcz z Ukrainy na podium

Trzecia pozycja również jest znana na polskich stołach, to barszcz pochodzący z Ukrainy. Bulion gotowany z kawałkami buraków jest przysmakiem w Europie Wschodniej. Może być podawany z kwaśna śmietaną, a wśród składników są nie tylko buraki, ale może pojawić się także także kwas chlebowy, kapusta czy fasola.

Co ciekawe w 2022 roku UNESCO umieściło zupę na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Czwarte miejsce należy do Francji. Pochodzący z okolic Marsylii bouillabaisse również zyskał światową sławę. Nazwa tej zupy rybnej pochodzi od połączenia słów "zupa" i odcedzać". Do przygotowania wywaru są wykorzystywane różne gatunki ryb morskich, a także czosnek, pomidory czy szafran. Ponadto znajdujące się w bulionie przysmaki odcedza się i podaje na oddzielnym półmisku.

Dalej mamy portugalską caldo verde, chorba frik z Algierii i Tunezji, pochodzącą z Peru chupe de camarones oraz gazpacho z Andaluzji. Na dziewiątym miejscu jest zupa z orzeszków ziemnych z Afryki Zachodniej, a pierwszą dziesiątkę zamyka gumbo z USA.

W zestawieniu znalazły się także takie zupy jak pochodzący z Japonii ramen, czy gruzińskie charcho o gęstej, gulaszowej konsystencji i ostrym wyrazistym smaku.