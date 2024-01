Michał Moskal w "Graffiti"

W czwartek Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego postanowiła, że Maciej Wąsik nadal jest posłem i chroni go immunitet poselski. To oznacza, że postanowienie marszałka Sejmu Szymona Hołowni w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Macieja Wąsika zostało uchylone. Poseł Michał Moskal przypomniał, że zarówno Wąsik, jak i Kamiński zostali w 2016 roku ułaskawieni przez prezydenta, a obecnie marszałek Hołownia "przekracza uprawnienia".

- Prezydent wykorzystał swoje konstytucyjne prawo do udzielenia prawa łaski, oni są niewinni. Rozumiem, co robił Hołownia na zlecenie Tuska, to jest po prostu przekroczenie uprawnień, dlatego Hołownia odpowie za przekroczenie uprawnień, chociaż po tym, co mówił na konferencji, czyli że zgłaszał się do sędziów SN, żeby został wybrany skład... Takie rzeczy się w demokratycznym kraju nie dzieją - powiedział polityk, dodając, że "w odpowiednim czasie zostanie po prostu rozliczony".

Prowadzący doprecyzował, że marszałkowi zapewne chodziło o to, by w składzie podejmującym decyzję nie było tzw. neo-sędziów, czyli powołanych z rekomendacji Krajowej Rady Sądownictwa, która według wielu opinii została powołana niezgodnie z konstytucją.

Michał Moskal odpowiedział, że marszałek nie ma uprawnień, żeby kierować wnioski do konkretnej izby.

- On kieruje sprawę do Sądu Najwyższego, a oni decyzją o tym, do której izby zostanie przydzielona - powiedział. - Poza tym to nie marszałek Hołownia decyduje o wygaszeniu mandatów, on w tym procesie pełni rolę listonosza w dostarczeni wniosków do Sądu Najwyższego - dopowiedział Moskal, doprecyzowując, że marszałek nie wygasza mandatów, a ogłasza postanowienie w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Zdaniem posła, Hołownia powinien został odwołany z wielu powodów - m.in. dlatego, że "W Sejmie panuje chaos" i "biegają po nim lobbyści". Dodał, że nawet jeśli lider Polski 2050 zrozumie, co zrobił i chciałby się wycofać z koalicji, to nie będzie mógł tego dokonać.

- Widzimy, że ta koalicja (KO, Nowa Lewica, Trzecia Droga - red.) jest związana "mordem założycielskim", którego dokonuje Donald Tusk - powiedział poseł i wyjaśnił, że chodzi o to, że politycy rządzący dokonują obecnie "zamachu na media publiczne", dlatego potem ze swoich działań nie będę chcieli się wycofać, bo "popełnili przestępstwa". - Kosiniak-Kamysz czy Hołownia nie będę mieli wyboru, żeby odejść, gdy się dzieją rzeczy, na które się nie godzili - powiedział Moskal.

