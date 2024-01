Nowe porządki minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz w resorcie funduszy i polityki regionalnej. W środę poinformowała o powołaniu nowego zarządu Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN). Jako powody odwołania poprzedników wskazała czterokrotny wzrost wynagrodzeń, ukończony jeden blok zamiast tysięcy nieruchomości, zarzuty o mobbing oraz nadużywanie władzy przez kierownictwo.

Zarząd KZN odwołany. Minister podjęła decyzję

Krajowy Zasób Nieruchomości jest agencją rządową powołaną za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości w 2017 roku. Do zadań wykonawczych organów należy m.in. gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu, tworzenie warunków do zwiększenia dostępności mieszkań, podejmowanie działań mających na celu realizację inwestycji mieszkaniowych oraz stwarzanie możliwości ułatwiających powstawanie mieszkań gminnych. Podmiot podlega pod kierownictwo Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

"Od 2018 czterokrotny wzrost wynagrodzeń. Zamiast tysięcy mieszkań jeden ukończony blok, zarzuty o mobbing i nadużywanie władzy przez byłe już kierownictwo Krajowego Zasobu Nieruchomości" - napisała na platformie X minister Pełczyńska-Nałęcz, informując o powołaniu nowego zarządu spółki. Wskazała, że nowa ekipa zajmie się zmianą "Krajowego Zasobu Niegodziwości w Krajowy Zasób Nieruchomości".

W czasie środowej konferencji prasowej oświadczyła, że zarząd został odwołany już z dniem 1 grudnia, natomiast z dniem dzisiejszym na stanowisko p.o. prezesa zarządu powołuje Łukasza Bałajewicza, "prawnika z bardzo dużym doświadczeniem samorządowym".

Mobbing w agencji rządowej? Skierowano pismo do prokuratury

Szefowa resortu poinformowała również o liście otwartym pracowników KZN, mającym wpłynąć do jej poprzednika Grzegorza Pudy dziewięć miesięcy wcześniej. Pismo miało zawierać zarzuty wobec ustępującego zarządu dotyczących libacji alkoholowych w biurach oraz zachowań niosących znamiona mobbingu. Zarzuty nie są jednak zweryfikowane. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przekazała sprawę do prokuratora generalnego Adama Bodnara.





Jednym ze sztandarowych programów KZN było powołanie i rozwijanie Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych (SIM), mających na celu realizację budownictwa mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. Podczas środowej konferencji prasowej, minister Pełczyńska-Nałęcz poinformowała, że podczas trzyletniego funkcjonowania programu powstał jeden blok zawierający 40 mieszkań.

Skala naruszeń dotychczasowego zarządu spółki miała posiadać "wstrząsającą skalę". Innymi dowodami na to miały być regularne wzrosty wynagrodzeń dla zarządu, będące niewspółmierne do wykonywanych działań. - Przy takich efektach pensje rosły w sposób powiedziałabym szokujący. W 2018 roku wynagrodzenia osobowe to było w sumie 1,7 miliona złotych, a w 2023 roku prawie dziewięć milionów złotych - przekazała w czasie konferencji minister Pełczyńska-Nałęcz.