Do groźnego wypadku doszło we wtorek wieczorem w północnej części Krakowa. Na skrzyżowaniu ulicy Pacholińskiego z Trasą Wolbromską samochód osobowy zderzył się z autobusem MPK. W wyniku wypadku jeden z pasażerów trafił do szpitala. Na razie nie wiadomo co było przyczyną wypadku.