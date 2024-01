Ludzkie zwłoki zostały znalezione w jednej z gorzowskich szkół. - To 51-letni mężczyzna, prawdopodobnie bezdomny - przekazał podinspektor Marcin Maludy. - Na razie nie wiadomo, co było przyczyną jego śmierci - dodał. Dyrekcja szkoły zdecydowała o odwołaniu wszystkich zajęć we wtorek oraz w środę.