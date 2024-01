Prokuratura wszczęła śledztwo w celu ustalenia przyczyny obrażeń powstałych u dwumiesięcznej dziewczynki. Trwają przesłuchania rodziców. W sobotę wieczorem 19-letnia kobieta przywiozła do szpitala w Kępnie dwumiesięczną córkę. Po jej zbadaniu lekarz zdecydował powiadomieniu policji.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Maciej Meler przekazał, że policję o podejrzeniu spowodowania obrażeń u dziewczynki zawiadomili lekarze z kępińskiego szpitala.

Jak dodał prokurator, został zabezpieczony medyczny materiał dowodowy w celu uzyskania opinii biegłych z zakresu medycyny sądowej. Przesłuchano personel medyczny i sąsiadów rodziców dziecka.

- W tej chwili trwają przesłuchania rodziców dziewczynki. Decyzję o ewentualnych zarzutach będzie można przekazać we wtorek - oświadczył.

Kępno. Niemowlę z pękniętą czaszką trafiło do szpitala. Zatrzymano rodziców

Sprawa ujrzała światło dzienne w sobotę wieczorem. 19-letnia kobieta przywiozła do szpitala w Kępnie dwumiesięczną córkę. Po jej zbadaniu lekarz zdecydował o przewiezieniu dziecka do szpitala w Ostrowie Wlkp., a stamtąd niemowlę przetransportowano karetką neonatologiczną do szpitala w Poznaniu na oddział neurochirurgiczny.

Stan zdrowia dziewczynki był na tyle poważny, że lekarze stwierdzili, że wymaga specjalistycznej opieki lekarskiej i zawiadomiono policję. Stwierdzono pęknięcie czaszki.

W związku z podejrzeniem możliwości popełnienia przestępstwa w niedzielę funkcjonariusze zatrzymali matkę i 30-letniego ojca - mieszkańców wsi k. Kępna.