Od 1 stycznia plastikowe torebki, kubki, słomki, sztućce będą kosztowały więcej - to wynik nowej unijnej dyrektywy. Ile wzrosną ceny i jak Polacy podchodzą do zmian?

- Podwyżki, które wychodzą od 1 stycznia 2024 roku to kolejny z wymogów wprowadzanych przez tzw. plastikową dyrektywę, czyli dyrektywę Unii Europejskiej, która ma na celu ograniczenie użycia plastiku w niebezpiecznych i groźnych dla naturalnego środowiska czasach - przekazywał Maciej Stopczyk, reporter Polsat News.

Nowy rok, wyższe ceny

Nowe wytyczne dotyczą opłat za plastikowe kubki - dla kupujących będzie to wzrost o 20 groszy na sztuce, opakowań plastikowych na jedzenie - tu wzrost o 25 groszy. Jak zwracał uwagę reporter Polsat News, chociaż przedsiębiorcy wiedzieli o zbliżających się zmianach, o szczegółach dowiedzieli się kilkanaście dni temu.

Klienci w sklepach w rozmowie z Polsat News przyznają, że czas kupowania reklamówek plastikowych "już się skończył". - Po co w domu ciągle magazynować tyle tych plastików - mówiła jedna z robiących zakupy.

- Zawsze używam woreczków jednorazowych kilkakrotnie - dodawała druga.

Zniechęcenie i ograniczenie użycia plastikowych produktów jednorazowych

Jednak to nie koniec nowych rozporządzeń - z nowym rokiem wejdą dwa kolejne, które nakładają obowiązki i dodatkowe opłaty na producentów, wytwórców nie tylko opakowań towarów, ale i balonów czy filtrów tytoniowych. Nowa opłata tzw. produktowa ma objąć także producentów opakowań aluminiowych.

- To wszystko najpewniej znajdzie odzwierciedlenie w cenie finałowej towarów, czyli tej, którą ponoszą wszyscy konsumenci. Zamysł prawodawców był taki, żeby służyło to do zniechęcenia i ograniczenia używania szkodliwych dla środowiska przedmiotów - mówił na antenie Polsat News Maciej Stopczyk.

