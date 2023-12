Policjanci CBŚP z Poznania we współpracy z wielkopolską prokuraturą rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie produkowali i sprzedawali sfałszowane produkty lecznicze. Były to przede wszystkim sterydy anaboliczne, ale również środki na potencję.

CBŚP podkreśla, że to jedna z największych akcji wymierzonych w przestępczość farmaceutyczną w historii biura.

Historyczna akcja CBŚP. Zlikwidowano nielegalne fabryki leków

Z ustaleń służb wynika, że gang mógł działać od ponad roku. Produkcja odbywała się w trzech województw: wielkopolskiego, lubuskiego i dolnośląskiego. "Następnie za pośrednictwem stron internetowych wprowadzano do obrotu sfałszowany towar" - wyjaśniła rzeczniczka prasowa CBŚP podinsp. Iwona Jurkiewicz.

O rozbiciu gangu służy poinformowały w środę. Akcję przeprowadzono na terenie czterech województw i uczestniczyło w niej łącznie ponad 130 funkcjonariuszy.

Służby zatrzymały łącznie dziewięć osób, które śledczy oskarżają o wprowadzenie do obrotu fałszywych leków o wartości "co najmniej 2 mln zł". Kierującemu grupą grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności, pozostałym - do 12 lat. Wobec sześciu zatrzymanych sąd zastosował areszt tymczasowy.

Historyczna akcja CBŚP. Zabezpieczono fałszywe leki o wartości około 70 mln zł

Funkcjonariusze zlikwidowali trzy fabryki i sześć magazynów, w których przestępcy składowali "ogromne" ilości gotowych produktów leczniczych.

"W toku czynności zabezpieczono 18 maszyn służących do produkcji sfałszowanych leków wartych około 20 mln zł, a także przejęto kilka ton komponentów służących do produkcji leków i kilkanaście ton gotowych produktów leczniczych, których łączna wartość czarnorynkowa została wstępnie oszacowana na około 50 mln zł" - przekazała rzeczniczka CBŚP.

CBŚP podkreśla, że sprawa ma charakter rozwojowy.

