Jaka pogoda w sobotę, 23.12.23 rano?

Przed nami chłodny poranek. Spodziewamy się, że krótko po wschodzie słońca temperatury nad całym krajem będą wahać się od -1 do +1 stopnia Celsjusza. Stworzy to duże niebezpieczeństwo na szosach i w ciągach komunikacji pieszej – warto o tym pamiętać przed wyprawą do sklepu, na ostatnie przedświąteczne zakupy!

WXCHARTS Prognoza pogody na sobotę

Najchłodniej będzie w paśmie Karpat, ze szczególnym naciskiem na Tatry – tam lokalnie -4 stopnie Celsjusza. Na drugim biegunie, wśród tych najcieplejszych regionów w Polsce trzeba wskazać Pomorze Zachodnie – w pasie nabrzeża słupki rtęci mogą dobić do 3 kresek powyżej zera.



Jest niemal pewne, że mieszkańcy Opolszczyzny i Górnego Śląska od samego rana będą musieli odnaleźć się w nowej, „śniegowej” rzeczywistości. Front, który w nocy przetoczy się przez te regiony, może mocno dać się we znaki. Po wschodzie słońca sytuacja uspokoi się, jednak będzie to tylko stan przejściowy.



Praktycznie cała zachodnia część Polski będzie wolna od chmur. To zaś oznacza ładny, słoneczny poranek i przedpołudnie.

mapy.meteo.pl Prognoza pogody na sobotę



W tym samym czasie województwa znajdujące się na prawym brzegu Wisły będą mierzyć się z przelotnymi opadami śniegu oraz z zachmurzeniem. Nie możemy wykluczyć, że mocniej poprószy na Warmii, Mazurach oraz w Tatrach. Opady będą dość szybko zanikać, w czym dużą rolę odegra porywisty wiatr, który wciąż będzie psuł pogodę nad północną częścią kraju.

Uwaga! IMGW ostrzega przed:

porywistym wiatrem

opadami marznącymi

oblodzeniami

Zachęcamy do sprawdzania bieżącej sytuacji pogodowej na stronach IMGW – zwłaszcza jeśli planujemy dłuższą podróż.

IMGW Prognoza pogody na sobotę

IMGW

Jaka pogoda w sobotę, 23.12.23 popołudniem?

Można pokusić się o stwierdzenie, że na południu Polski czeka nas prawdziwy śnieżny Armagedon. Intensywne opady wedrą się nad kraj z zachodu. Mocno poprószy:

na Dolnym Śląsku

na Opolszczyźnie

na Górnym Śląsku

w południowej części Małopolski

Ten sam front przyniesie też ciepłe masy powietrza, które sprawią, że pokrywa śnieżna szybko zacznie topnieć. Warto tutaj zwrócić uwagę na następujące mapy pogodowe:

WXCHARTS, opracowanie własne Prognoza pogody na sobotę



W zaznaczonych na niebiesko obszarach spadnie naprawdę sporo białego puchu. Wczesnym popołudniem grubość pokrywy śnieżnej może wręcz otrzeć się o 40 cm w Tatrach, 25 w Beskidzie Śląskim i 20 cm w masywie Śnieżki oraz w kotlinie kłodzkiej.



W tym miejscu docieramy jednak do drugiej, o wiele ważniejszej mapy – tej, która pokazuje termikę, z jaką będziemy mieć do czynienia sobotnim popołudniem.

mapy.meteo.pl oprac. Prognoza pogody na sobotę



Na zachodzie kraju słupki rtęci pokażą nawet 5 stopni na plusie. Wiatr zachodni sprawi, że strefa ciepła szybko rozprzestrzeni się nad niemal cały kraj. To zaś oznacza, że śniegiem - w dobrym układzie - będziemy cieszyć się do niedzielnego poranku, być może godzin okołopołudniowych.



Wracając jednak do soboty, słońca nie powinno zabraknąć:

na Pomorzu

w Wielkopolsce

na ziemi łódzkiej

w zachodniej części Mazowsza

na Kielecczyźnie

W pozostałych regionach chmury, a na południu wspomniana już, ściana opadów śniegu. Będzie prószyć też na Warmii i Mazurach, jednak tutaj białego puchu spadnie nieco mniej. Porywisty wiatr sprawi, że temperatura odczuwalna będzie o wiele niższa niż ta, jaką będą pokazywać termometry: w całej Polsce będziemy postrzegać termikę tak, jakby za oknami było -5 stopni Celsjusza.

Jaka pogoda w sobotę, 23.12.23 wieczorem?

Ciepłe masy powietrza z zachodu odrobinę wyhamują, jednak taki stan utrzyma się w pogodzie zaledwie przez kilka godzin. Spodziewamy się, że odwilż na dobre rozpocznie się w zachodniej części województwa dolnośląskiego oraz na ziemi lubuskiej i Pomorzu Zachodnim.

WXCHARTS Prognoza pogody na sobotę



W pozostałych regionach sytuacja w pogodzie dość stabilna, przewidywalna. Na prawym brzegu Wisły wartości zbliżone do -1 stopnia Celsjusza, a na zachodzie raczej bliżej zera, być może +1 kreski powyżej zera.



Na zachodzie spodziewamy się obłoków piętra średniego, podczas gdy na wschodzie rysują się spore szanse na całkiem ładny, bezchmurny wieczór. Późno w nocy, od Niemiec i Czech nad zachodnie regiony nasunie się kolejna fala opadów, która będzie przechodzić w deszcz ze śniegiem, później w sam deszcz.

Prognoza pogody na Wigilię. W niedzielę zapowiadane są opady śniegu

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie duże, w centrum i na wschodzie kraju większe przejaśnienia. Miejscami słabe opady śniegu, na zachodzie przechodzące w deszcz ze śniegiem, lokalnie także opady marznące powodujące gołoledź.

Wysoko w górach przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm. Temperatura minimalna od minus 4 st. C na wschodzie do 1 st. C na zachodzie i nad morzem.

Miejscami możliwe oblodzenie nawierzchni dróg. Wiatr na ogół umiarkowany, porywisty w porywach do 60 km/h, zachodni. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 110 km/h, w Sudetach do 90 km/h, zamiecie i zawieje śnieżne.

W niedzielę w dzień zachmurzenie przeważnie duże, jedynie na wschodzie kraju początkowo większe przejaśnienia. Na wschodzie opady śniegu, na pozostałym obszarze opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Miejscami opady marznącego deszczu powodującego gołoledź.

Temperatura maksymalna od -1 st. C na północnym wschodzie, około 3 st. C w centrum, do 10 st. C na zachodzie. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 110 km/h, w Sudetach do 90 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Słabe, przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna 0 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, zachodni.

