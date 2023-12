Dyrektor CIA William Burns spotka się w poniedziałek w Warszawie z premierem Kataru Mohammedem bin Abdulrahmanem Al Thani i szefem izraelskiej agencji szpiegowskiej Mossad, by omówić potencjalne nowe porozumienie w sprawie uwolnienia izraelskich zakładników przetrzymywanych przez Hamas w Strefie Gazy, przekazał portal Axios, powołując się na dwóch urzędników z USA i Izraela.

Bill Burns i David Barnea w Warszawie. Pilne spotkanie szefów CIA i Mossadu

Burns już w trakcie wcześniejszych negocjacji miał odegrać istotną rolę. Uwolniono wtedy ponad 100 zakładników, w tym kilku amerykańskich obywateli.

Izraelscy urzędnicy twierdzą, że dalsze zaangażowanie Burnsa w negocjacje ma kluczowe znaczenie dla zawarcia nowego porozumienia. CIA odmówiła komentarza na temat harmonogramu szefa CIA.

Spotkanie w Warszawie odbędzie się trzy dni po tym, jak premier Kataru i dyrektor Mossadu David Barnea spotkali się, by spróbować wznowić pośrednie rozmowy między Izraelem a Hamasem, w których pośredniczy Katar.

Presja Izraela na Hamas

Jak informuje Axios, według izraelskich urzędników tym razem trudniej będzie uzgodnić warunki potencjalnego porozumienia. "Izraelska operacja wojskowa w Strefie Gazy koncentruje się obecnie na wywieraniu presji na przywódcę Hamasu w Strefie, Jahja Sinwara".

Hamas z kolei, dążąc do zawieszenia broni, ma "pozostawiać niewiele miejsca na negocjacje" - pisze Axios.

W niedzielę Reuters poinformował, powołując się na dwa zastrzegające sobie anonimowość źródła ze służb specjalnych Egiptu, że Izrael i Hamas są otwarte na ponowne zawieszenie broni i uwolnienie zakładników, lecz nie mogą dojść do porozumienia co do szczegółów.

Hamas nalega na jednostronne ustalenie listy zakładników do uwolnienia i domaga się, by izraelskie oddziały wycofały się za z góry określoną linię. Izrael gotów jest się zgodzić na ustalenie listy przez Hamas, ale chce ją zobaczyć przed określeniem czasu i okresu trwania zawieszenia broni. Odmawia też wycofania wojsk za określoną linię.

