Podczas wędkowania ze statku, Tim Wollack i jego 6-letnia córka Henley nagle zobaczyli na sonarze, że coś znajduje się pod ich statkiem.

Byli święcie przekonani, że to ośmiornica. Okazało się jednak, że tak naprawdę mieli do czynienia... z wrakiem statku "George L. Newman", który zaginął 152 lata temu.

ZOBACZ: Niemcy: Statek zderzył się ze śluzą. Naprawa potrwa rok. Straty można liczyć w milionach

USA. Niecodzienne znalezisko na rybach. Odkryli wrak statku sprzed 150 lat

Tim Wollack zaintrygowany opublikował zdjęcia z sonaru w mediach społecznościowych. Wtedy do akcji wkroczyli eksperci z Towarzystwa Historycznego Wisconsin, którzy rozwikłali zagadkę tajemniczego przedmiotu znajdującego się na dnie jeziora Michigan.

Według badaczy z Towarzystwa Historycznego Wisconsin "George L. Newman" był okrętem o ponad 37 metrach długości, 8 metrach szerokości i spoczywa na głębokości 3,35 metrów pod powierzchnią jeziora Michigan.

ZOBACZ: Statek z procesorami może być pierwszym suwerennym terytorium AI

Statek zaginął 8 października 1871 r. Jednostka miała na pokładzie ładunek drewna z Little Suamico. Na pokładzie doszło do pożaru i w konsekwencji do zatonięcia. "George L. Newman" płynął przez gęsty dym z Wielkiego Pożaru Peshtigo, najbardziej śmiercionośnego pożaru w historii USA. Ogromny pożar lasów spalił prawie 500 tys. hektarów i zabił co najmniej 1,5 tys. osób.

Badacze z Towarzystwa Historycznego zapowiedzieli już, że zbadają na wiosnę 2024 r. - Myślę, że będziemy musieli częściej łowić i sprawdzać, czy uda nam się natrafić na więcej wraków - skwitował z humorem całą sprawę Tim Wollack.

WIDEO: Senat USA zagłosował ws. wsparcia dla Ukrainy. "Sytuacja jest niesłychanie trudna" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mak/"ABC"/BFMTV.COM