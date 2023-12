Szokujące sceny we Wrocławiu. Zatrzymano pięciu nastolatków

Pięciu nastolatków trafiło w ręce policji w związku ze skandalicznymi scenami, do których doszło w czwartek wieczorem w centrum Wrocławia. Zamaskowani nieletni spalili tam flagę Izraela i przewrócili menorę.

W czwartek około godziny 21:00 w ścisłym centrum Wrocławia przy ulicy Oławskiej grupa pięciu zamaskowanych mężczyzn dopuściła się karygodnego czynu wymierzonego w społeczność żydowską. Sprawcy podpalili flagę Izraela.



Po tym incydencie część z nich uciekła. Jednak dwójka zdążyła przewrócić stojącą na deptaku menorę chanukową. Jeden z uczestników filmował całe wydarzenie. Wszystko zarejestrowały także kamery monitoringu.

Zamaskowane osoby szybko wpadły w ręce policjantów. Najpierw funkcjonariusze pionu kryminalnego z Wydziału ds. z Przestępczością Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej zdemaskowali jedną osobę, a później zatrzymania kolejnych sprawców dokonali wrocławscy mundurowi. Okazało się, że mieli od 15 do 16 lat.



Nastolatkowie zostali przesłuchani.

Prezydent Wrocławia reaguje

W związku z tym, że sprawcami są osoby nieletnie, odpowiadać będą one przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich. Mogą odpowiedzieć za zniszczenie mienia, a także za znieważenie symboli religijnych i państwowych.



Do całego zajścia odniósł się prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, który chce, by za zniszczenie świecznika nie odpowiadali tylko sprawcy. Rozważa złożenie doniesienia do prokuratury także na posła Grzegorza Brauna.

- Nawołuje do nienawiści na tle religijnym, jak widzimy wcale nie trzeba było długo czekać -powiedział. Polityk odniósł się so szokujących scen w Sejmie, gdzie poseł Grzegorz Braun zgasił gaśnicą świece chanukowe.