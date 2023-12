8 grudnia prezydent Andrzej Duda ułaskawił 24-letnią Marikę Matuszak. Skorzystał z prawa łaski, a swoją decyzję uzasadnił m.in. młodym wiekiem skazanej i okazaniem przez nią skruchy.

"Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, podejmując decyzję o skorzystaniu z prawa łaski, miał na uwadze przede wszystkim względy sprawiedliwościowe i humanitarne - incydentalny charakter czynu, młody wiek w chwili jego popełnienia, wyrażenie skruchy, odbycie części kar pozbawienia wolności, zrealizowanie zobowiązań finansowych nałożonych wyrokiem przez osoby skazane" - wynika z uzasadnienia.

- Decyzja o ułaskawieniu Pani Mariki to wyraz przywrócenia sprawiedliwości po rażąco niewspółmiernej karze, na jaką została wcześniej skazana. Chciałabym w jej imieniu podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ta młoda dziewczyna nie wróci już do więzienia. Dziękuję Prezydentowi Andrzejowi Dudzie, Prokuratorowi Generalnemu Zbigniewowi Ziobrze oraz całej rzeszy sygnatariuszy petycji, którzy podpisali się pod apelem Instytutu Ordo Iuris, Stowarzyszenia Marsz Niepodległości i Młodzieży Wszechpolskiej o wolność dla Mariki - powiedziała Interii mec. Magdalena Majkowska, pełnomocniczka Mariki.

