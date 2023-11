Przypadek wirusa A(H1N2)v został wykryty w ramach rutynowego badania w kierunku grypy przez lekarza pierwszego kontaktu. Pacjent miał łagodne dolegliwości układu oddechowego. Lekarz rodzinny pobrał wymaz, a po jego analizie, okazało się, że jest to szczep grypy występujący u świń.

Wielka Brytania. Wykryty szczep świńskiej grypy

A(H1N2) to podtyp świńskiej grypy, która wywołała epidemię w 2009 roku. Jak dotąd odnotowano około 50 przypadków osób, które są zakażone nowym rodzajem grypy. Jednak ten wykryty w Wielkiej Brytanii ma być odrębnym szczepem, który różni się genetycznie od przypadków grypy A(H1N2) zidentyfikowanej u ludzi w innych częściach świata.

Co więcej, jak podaje "The Telegraph" jest on "bardzo podobny do infekcji weterynaryjnych, o których wiadomo, że krążą u świń w Wielkiej Brytanii".

Służby starają się zidentyfikować ognisko zakażeń

Jak podkreśla brytyjski dziennik wciąż nie wiadomo, w jaki sposób pacjent się zaraził. Mogło to nastąpić w wyniku bezpośredniego kontaktu ze świnią, w wyniku spożycia jakiegoś produktu, lub od innej osoby. Urzędnicy brytyjskiej Agencji Bezpieczeństwa Zdrowia (UKHSA) badają wszystkie te możliwości i kontakty pacjenta w celu ustalenia źródła zakażenia.

"Pracujemy w szybkim tempie, aby wyśledzić bliskie kontakty i ograniczyć potencjalne rozprzestrzenianie się wirusa. Zgodnie z ustalonymi protokołami trwają dochodzenia, które mają ustalić, w jaki sposób dana osoba zaraziła się i ocenić, czy istnieją dalsze powiązane przypadki" - oświadczyła agencja.

- Wiemy, że niektóre choroby zwierząt mogą zostać przeniesione na ludzi. Dlatego tak ważne są wysokie standardy zdrowia, dobrostanu i bezpieczeństwa biologicznego zwierząt - skomentowała główna lekarz weterynarii Wielkiej Brytanii Christine Middlemiss

Jak podkreśla Reuters zakażony pacjent przyszedł chorobę łagodnie i w pełni już wyzdrowiał.