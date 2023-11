Sprawa stała się głośna ponad tydzień temu. Mężczyźni transmitowali w internecie jak upijają, a potem znęcają się nad dwiema dziewczynami.

Śląskie. Kawiaq wraz z kolegą zatrzymani. Znęcali się nad młodymi kobietami

Tuż po tym, gdy o sprawie napisały media, mężczyźni uciekli z kraju. W niedzielę policjanci zatrzymali mężczyznę o pseudonimie Kawiaq i jego kolegę. 18-latkowie wpadli w ręce kryminalnych na terenie województwa śląskiego podczas powrotu do kraju.

Funkcjonariusze ze Śląska wiedzieli, że dwaj młodzi mężczyźni wracają do Polski. Zatrzymali ich krótko po przekroczeniu granicy. Na filmie opublikowanym w sieci widać, że do zatrzymania doszło na drodze, a 18-latkowie jechali w tym czasie samochodem. Mężczyźni zostali skuci kajdankami i doprowadzeni do policyjnego aresztu.

- Mężczyźni w trakcie zatrzymania byli zaskoczeni. Wedle mojej wiedzy zostali już doprowadzeni do prokuratury, gdzie mają usłyszeć zarzuty - powiedziała w rozmowie z Polsatnews.pl komisarz Sabina Chyra-Giereś ze śląskiej policji.

- O tym, jakie to będą zarzuty, zdecyduje prokurator - dodała.

Policja: Obie pokrzywdzone są pełnoletnie

Służby potwierdziły, że 17 listopada w Bytomiu i Gliwicach mężczyźni dopuścili się przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu wobec dwóch młodych kobiet. Policja ustaliła, że obie pokrzywdzone są pełnoletnie.

Z informacji prokuratury wynika, że postępowanie w tej sprawie jest prowadzone pod kątem m.in. nieudzielenia pomocy jednej z pokrzywdzonych i spowodowania obrażeń ciała u drugiej.

mak/ Polsatnews.pl