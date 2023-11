Kształt rządu ekspercko-politycznego, który w poniedziałek przedstawi premier Mateusz Morawiecki, to mój pomysł. Chcemy zaproponować nowe twarze - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zapewnił, że doniesienia medialne, jakoby znaczący politycy PiS nie chcieli wejść do nowego rządu "to wierutne kłamstwa".