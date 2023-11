Zderzenia tramwajów w dwóch miastach. Wielu rannych

Do zdarzenia doszło w piątek przed godzina 8 rano. Zderzyły się dwa tramwaje jadące aleją Józefa Piłsudskiego.

Według świadków na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego i ul. Kilińskiego tramwaj linii nr 10 jadący w kierunku Widzewa wjechał w stojący tramwaj linii nr 18.

Są poszkodowani

- Jeden z tramwajów czekał na przystanku, a drugi na jego najechał. Takie sytuacje w Łodzi już się zdarzały. Przyczyny będzie wyjaśniać policja i Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - przekazał z Polsat News bryg. Jędrzej Pawlak z KW PSP w Łodzi.

- W wyniku wypadku poszkodowanych zostało dziewięć osób. Trzy są hospitalizowane. Cztery po udzieleniu pomocy na miejscu zdarzenia nie wymagały hospitalizacji. Dwie są jeszcze pod opieką zespołów ratownictwa. Poszkodowani doznali urazów głów, kończyn i ogólnych potłuczeń - dodał strażak.

Z powodu zdarzenia w centrum Łodzi są poważne utrudnienia w ruchu drogowym.

Zderzenie tramwajów w Warszawie

Do podobnego zdarzenia doszło w piątek rano w Warszawie. Około godz. 8 rano na moście Gdańskim zderzyły się dwa tramwaje linii nr 1 i 6, jadące w kierunku centrum.

- W tył stojącego na przystanku tramwaju linii 1 wjechał skład linii 6. W wyniku zdarzenia poszkodowana została prowadząca tramwaj linii 6. Lekko poszkodowanych zostało pięciu pasażerów. Na miejscu są wszystkie służby oraz pogotowie techniczne Tramwajów Warszawskich - poinformował rzecznik Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz.

- Cztery osoby zostały poszkodowane i zostały przewiezione do placówek medycznych - powiedział natomiast Małgorzata Gębczyńska z Komendy Stołecznej Policji.

Z powodu wypadku tramwaje w kierunku centrum zostały skierowane na trasy objazdowe.

Linia 1 w kierunku Banacha / Pl. Narutowicza kursuje trasą : Starzyńskiego, Jagiellońska, Ratuszowa, Targowa, al. Solidarności, Most Śląsko-Dąbrowski, al. Solidarności, Okopowa, Towarowa. Linia 6 w kierunku Metra Młociny: Targowa, al. Solidarności, Most Śląsko-Dąbrowski, al. Solidarności, al. Jana Pawła II, Stawki, gen. Andersa. Linia 18 w kierunku PKP Służewiec: Jagiellońska, Ratuszowa, Targowa, Most Śląsko-Dąbrowski, al. Solidarności, Marszałkowska. Linia 28 w kierunku Os. Górczewska: Targowa, al. Solidarności, Most Śląsko-Dąbrowski, al. Solidarności, al. Jana Pawła II.

