W czasie lądowania na Hawajach amerykański samolot zwiadowczy wypadł z pasa i wpadł do zatoki Kaneohe. Z maszyny wyciekło paliwo i inne szkodliwe substancje. Zaniepokojeni mieszkańcy uważają, że ktoś powinien zbadać wpływ incydentu na środowisko morskie. W momencie zdarzenia na pokładzie było dziewięć osób.

Do incydentu z udziałem zwiadowczego samolotu typu P-8A Poseidon doszło w poniedziałek. Podczas lądowania w bazie piechoty morskiej na Hawajach maszyna należąca do amerykańskiej marynarki wojennej wypadła z pasa i wpadła do zatoki Kaneohe. Wewnątrz samolotu znajdowała się dziewięcioosobowa załoga, jednak z informacji przekazanych przez władze USA wynika, że nikt nie odniósł obrażeń.

Amerykański samolot wpadł do zatoki

Zdjęcia ze zdarzenia pojawiły się w sieci. Widać na nich dwusilnikowy samolot P8A zanurzony w wodzie. W momencie incydentu panowały niekorzystne warunki atmosferyczne, które prawdopodobnie przyczyniły się do wypadku. Jak informuje BBC widoczność była mocno ograniczona przez mgłę i deszcz.

Maszyna na co dzień stacjonuje na wyspie Whidbey w stanie Waszyngton, ale została wysłana na Hawaje w celu "rutynowego szkolenia".

Z samolotu zaczęło wyciekać paliwo oraz inne substancje, które trafiły do wody. Jak na razie wojsko nie zabrało stanowiska w tej sprawie. P-8A Poseidon został otoczony wysięgnikami pochłaniającymi ulatniające się płyny. Jednak to nie uspokoiło mieszkańców.

Obawiają się oni, że samolot mógł "wylądować" w pobliżu rafy, a paliwo, które przedostało się do środowiska, może zaszkodzić morskiemu życiu. - Myślę, że ktoś powinien przyjrzeć się wpływowi, jaki samolot wywiera na nasze życie morskie – powiedziała cytowana przez brytyjski portal - Jonee Kaina, zamieszkująca okolicę.

Samolot P-8A Poseidon to zaawansowana maszyna, która może kosztować nawet 275 milionów dolarów. Jest to zmodyfikowany Boeing 737, który służy do wykrywania i zwalczania okrętów podwodnych oraz gromadzenia danych wywiadowczych. W skład jego wyposażenia wchodzą torpedy i pociski manewrujące.