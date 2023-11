Wszechświat miał około 330 milionów lat, gdy odkryte galaktyki wyemitowały z siebie światło. Pierwotnie podróż światła do Ziemi trwałaby 13,4 miliarda lat. Wszechświat od tamtej pory się powiększył, więc szacunkowo światło z odległych galaktyk dotarłoby do naszej planety za ok. 33 miliardów lat świetlnych.

Odkrycia dalekich zakątków wszechświata są możliwe dzięki obserwacjom Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba. Naukowcy z amerykańskiej uczelni Pennsylvania State University stwierdzili, że galaktyki są znacznie większe niż inne obszary na tak dalekich odległościach.

Odkryto nowe galaktyki. "Wielkość orzeszka ziemnego"

Poprzednio obserwowane galaktyki na znacznych odległościach były wielkości czerwonych kropek. Najnowsze odkrycia są wielkości "orzeszka ziemnego" lub "puszystej kulki".

Naukowcy wskazują, że możliwości Teleskopu Webba w połączeniu z soczewkowaniem grawitacyjnym może pozwolić na obserwację jeszcze dalszych galaktyk. Brak ich obserwacji do tej pory może oznaczać, że jeszcze się nie uformowały (im dalsze galaktyki obserwujemy, tym młodszy okres życia Wszechświata oglądamy) lub ich tam jeszcze nie ma.