"Kilkadziesiąt minut temu w Egipcie wylądowały dwa polskie samoloty C-130 Hercules. W skład grupy zadaniowej #PKWEgipt, zaangażowanej w realizację operacji NEON-E, wchodzą żołnierze sił powietrznych, wojsk specjalnych oraz wojskowy personel medyczny" - poinformował w poniedziałek rano Sztab Generalny Wojska Polskiego.

Do Egiptu przybyli także przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Samoloty przywiozły do Egiptu pomoc humanitarną, która zostanie przekazana do egipskich centrów medycznych, gdzie leczeni są ranni ewakuowani ze Strefy Gazy. Sztab Generalny WP przekazał, że w ciągu najbliższych godzin planowany jest lot powrotny do Polski, a na pokładzie znajdą się Polacy, którym udało się wydostać z objętego działaniami wojennymi obszaru.

Informację o wylądowaniu samolotów przekazało też MSZ, udostępniając zdjęcia maszyn i transportowanej pomocy humanitarnej.

Na razie nie ma informacji o tym, ile dokładnie osób zabiorą do kraju maszyny.

Ewakuacja Polaków ze Strefy Gazy. Polskie samoloty wylądowały w Egipcie

W niedzielę szef BBN Jacek Siewiera, który przebywa z wizytą w Izraelu, przekazał, że "pierwsi obywatele RP przebywający w Strefie Gazy przekroczyli przejście graniczne w Rafah i są po egipskiej stronie".

W rozmowie z Polsat News Siewiera zaznaczył, że polskie służby są w kontakcie z grupą 25 osób znajdujących się w obszarze granicznym. Według niego trudno jednak jednoznacznie ocenić, jaka ich liczba chce uciec ze Strefy Gazy i zdoła przekroczyć granicę.

- W tym momencie mamy informację o przekroczeniu granicy przez 18 naszych obywateli, w tym osób nieletnich, które już znajdują się po stronie egipskiej, są pod opieką służb konsularnych - powiedział w sobotę Siewiera i dodał, że "oczekujemy kolejnych osób, które mogą przekroczyć granicę".

W niedzielę szef MSZ Zbigniew Rau podziękował w mediach społecznościowych pracownikom służb dyplomatycznych, którzy działają na terenie Izraela, Palestyny u Egiptu i koordynują ewakuację polskich obywateli.