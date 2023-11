Będąc na grzybach 58-letni mężczyzna w ramach żartu zatelefonował do żony, by się z nią pożegnać. Powiedział jej, że zjadł muchomora i źle się czuje, a następnie nie odbierał od niej telefonu. Kobieta powiadomiła o sprawie służby, które po półtoragodzinnych poszukiwaniach odnalazły mężczyznę całego i zdrowego. 58-latek wcale nie zjadł trującego, miał za to w organizmie 1,3 promila alkoholu.